Antalya'da eşini ve çocuklarını darp ettiği iddia edilen şüpheli serbest

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil içinde eşini, evde ise çocuklarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öfkeli koca, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sorgun Mahallesi bir okulun önünde park halindeki 07 AGL 173 plakalı otomobil içerisinde bir kadının darp edildiği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu yerden ayrıldığını tespit etti. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu araç, Sorgun Mahallesi 8009 sokak üzerinde park halinde bulundu. Aracının içerisinde yakalanan E.T. polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, darp edildiği belirtilen H.T. yarı baygın bir halde polis aracına alındı. H.T. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.T.’nin araç içerisinde eşini darp ettikten sonra eve gidip olaya tepki gösteren 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T.’yi de darp ettiği ortaya çıktı. Şahıstan eşi ve çocukları davacı oldu.

E.T., götürüldüğü karakolda eşini dövmediğini belirterek, “Eşim araç içerisinde bir anda sinirlenip sinyal kolu ve anahtar kontağını kırmak suretiyle aracıma zarar verdi. Kendisi başını araca vurmak suretiyle kendisine de zarar verdi. Kendisinden davacıyım” dedi.

Manavgat Adliyesi’ne getirilen ve Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan E.T., sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E.T, Sorgun Mahallesi’ndeki aracını alıp Antalya’ya gitti.

Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan H.T’nin kardeşleriyle ve çocuklarıyla Konya’ya gittiği öğrenildi.

