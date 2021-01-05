Antalya Sağlık Müdürü Hülür: Turizm, vaka sayısını artırmadı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kentteki vaka sayısının ülke geneliyle paralel arttığını, turistlerin vaka artışını hızlandırmadığını söyledi. Turistlerin Türkiye'de alınan tedbirlerden memnun kaldığını aktaran Dr. Hülür, "Covid-19 testi pozitif çıkan turistler en kısa zamanda tedaviye alındı. Şu anda ilimizde Covid-19 nedeniyle tedavi alan turist yok" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ülke genelinde vaka artışı ya da düşüşüyle ilgili Antalya'nın da doğru orantıda etkilendiğini anlattı. Antalya'nın turizm kenti olmasına rağmen turizmin yoğun olduğu dönemlerde dahi ciddi vaka artışı yaşamadıklarını aktaran Dr. Ünal Hülür, kent genelindeki kısıtlamalara ve pandemi kurallarına uyulmasıyla birlikte vaka sayılarının düşüşe geçtiğini açıkladı. Antalya Valiliği'nce oluşturulan izlem ekiplerinin denetimi, maske, mesafe ve temizliğine dikkat edilmesi HES koduyla ilgili kurumlarda, bazı sokaklarda, AVM'lerde ve toplu taşıma araçlarındaki uygulama oranının yüksek olduğunu vurgulayan Dr. Ünal Hülür, yasaklara uymayan vatandaşların izlem ekiplerine bildirildiğini, bazı temaslı ya da pozitif vakaların KYK yurtlarına alındığını söyledi.

TURİSTLER GÜVENLİ TURİZMDEN MEMNUN KALDI

Dr. Ünal Hülür, Antalya'ya ziyarete gelen Covid-19 testi pozitif çıkan turistlerin en erken zaman içerisinde tedaviye alındığını söyledi. Dr. Hülür, "Şu anda ilimizde Covid-19 nedeniyle tedavi alan turist yok. Pandemi sırasında Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen yabancı turistlerin çok büyük kısmı Güvenli Turizm uygulamalarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Alınan tedbirler sayesinde bu şartlarda olabilecek en güvenli tatili yaptıklarını dile getiren turistler, sağlık hizmetlerinden de memnun kaldıklarını vurguladı. Özellikle ülkelerindeki sağlık sigortalarının ve seyahat sağlık sigortalarının Covid-19'u kapsamadığını, buna karşılık Türkiye'ye girişte çok makul ücretlerle Covid-19 sigortası yaptırabildiklerini söyleyen turistler, böylece endişesiz ve gönül rahatlığıyla tatil geçirdiklerini, pandemi sonrası da Türkiye'yi tercih edeceklerini ifade etti" dedi.

'TÜRKİYE'DE TATİL YAPTIKLARI İÇİN RUHEN BEDENEN İYİ HİSSETTİLER'

Birçok ülkenin turistlere kapılarını kapattığını hatırlatan Dr. Ünal Hülür, Türkiye'deki sağlık sistemi ve ağırlama endüstrisinin değişen şartlara uyum gösterdiğini belirtti. Dr. Hülür, "Turistler, Türkiye'nin gerekli tedbirleri alarak kendilerine kucak açmasından çok etkilendiklerini belirtti. Haftalarca, hatta aylarca kapalı kaldıktan sonra kısa süreliğine de olsa Türkiye'de tatil yapabildikleri için morallerinin düzeldiğini, ruhen ve bedenen yeniden sağlıklı hissetmeye başladıklarını söylediler" diye konuştu.

'KARANTİNA VE İZOLASYONA ALINAN TURİSTLERE İYİ BAKILDI'

Dr. Ünal Hülür, turistlerin Türkiye'ye girerken ateş ölçme ve diğer semptomlarına bakılmasıyla seyahatlerden etkilenmediklerini söyledi. Dr. Hülür, "Turistler kendileriyle ilgilenen tüm sağlık, güvenlik, ulaşım ve otel çalışanlarının profesyonelce davrandığını, yaşanan çok nadir olumsuzlukların ise diğer yerlerde gördükleri ve duyduklarına göre ihmal edilebilir düzeyde kaldığını vurguladı. Türkiye'deyken gerek Covid-19, gerek başka sağlık sorunları yaşayan yabancı turistler ise otellerin ve sağlık hizmeti veren Türk kurumlarıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını, tek sıkıntılarının ülkelerine dönmeden önce Covid-19 testleri pozitif çıkanların istemedikleri halde Türkiye'deki kalışlarının uzaması, böylece ülkelerine döndüklerinde işyerleriyle sorunlar çıkması olduğunu söyledi. Karantina ve izolasyona alınan turistler de hareket özgürlükleri kısıtlanmasına rağmen kendilerine iyi bakıldığını, herkesin durumlarını anlayışla karşıladığını, iletişim konusunda da büyük sorunlarla karşılaşmadıklarını dile getirdi" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-01-05 08:29:00



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