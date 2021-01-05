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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öykü Arin'in annesinden kök hücre bağışı çağrısı

DHA

Öykü Arin'in annesinden kök hücre bağışı çağrısı


Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)BABASI Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilikle hayata tutunan lösemi hastası Öykü Arin'in (6) zorlu bir süreçten geçtiğini belirten anne Eylem Şen Yazıcı, ilik savaşının devam ettiğini belirtti. Koronavirüs nedeniyle kök hücre ve kan bağışı yapan kişi sayısında azalma olduğunu belirten Yazıcı, "2021 yılında ilik bekleyen lösemili hastalara umut olun, bağış yapın" çağrısında bulundu.
İzmir'de, 2018 yılında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösterdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi gördüğü için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla belli bir süre ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için risk grubunda yer alan Öykü Arin'in ilik savaşının halen devam ettiği belirtildi.
'KRONİK İLİK SAVAŞI DEVAM EDİYOR'
Ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin'in 2020 yılında koronavirüs nedeniyle herkes gibi zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, 2021 yılında aşılarla bu sıkıntılardan kurtulabilmeyi umut ettiğini aktardı. Yazıcı, "2020, bizim için de zorluklarla geçen bir yıl oldu. Öykü Arin'le de kronik ilik savaşıyla mücadele ediyoruz" dedi. 
'DONÖR OLUN, KAN VERİN'
Kronik ilik savaşı devam eden Öykü Arin'e yeniden ilik gerekebileceğini belirten Eylem Şen Yazıcı hem Öykü Arin için hem de binlerce çocuk ve yetişkinin iliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Yazıcı, "Salgın nedeniyle donör olan insan sayısı çok azaldı. Aslında sadece kök hücre değil, trombosit ya da çeşitli kan ihtiyacı karşılanmakta zorlanıyor. O yüzden bu zor günlerde kronik rahatsızlığı olanları unutmayın. Lösemili çocukları unutmayın. Kök hücre bağışçısı olun. Donör olun, kan verin" diye konuştu.
'KÖK HÜCRE BAĞIŞI BEKLEYEN ÇOCUKLARI UNUTMAYIN'
Türkiye'de kök hücre bağışının kanla yapıldığını hatırlatan Eylem Şen Yazıcı, şöyle konuştu: "Avrupa'nın bazı ülkeleri ve ABD'de internetten sipariş verdiğiniz bir kit ile yanak içinden kendi tükürük örneğini alarak bir pakete koyup, kök hücre merkezlerine gönderebiliyorsunuz. 2021'den bizim dileğimiz, herkesin bağışçı olabilmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığı'nın da bu sisteme geçmesini bekliyoruz. Çünkü binlerce çocuk binlerce yetişkin donör bekliyor. Lütfen donör olun ve asla vazgeçmeyin. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu, yaşama hakkının çok kıymetli olduğunu bildiğimiz çok yürekten hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bugünlerde siz de kök hücre bağışı bekleyen çocukları, yetişkinleri yalnız bırakmayın."
2021 dileğini açıklayan Öykü Arin Yazıcı ise "Disneyland'a gitmek, denize girmek istiyorum. Dikkat edin koronaya yakalanmayın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-01-05 08:48:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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