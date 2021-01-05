Antalyaspor'da, Karagümrük maçı öncesi 7 sakat, 1 cezalı



Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)-

Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da, zorlu maç öncesi 7 oyuncu sakat. Galatasaray ile oynanan maçta sarı kart gören Fredy ise cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fraptort TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sahasında oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçını da kazanmak istiyor. Kırmızı beyazlılar 15 haftada 8 kez iç sahada oynadı. Fraport TAV Antalyaspor, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi alarak 13 puan topladı.

DEPLASMANDA 8 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET

Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligin 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük ile birlikte deplasmanda galibiyeti olmayan iki takımdan biri. Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanlarda 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak sadece 3 puan toplayabildi.

7 SAKAT, FREDY CEZALI

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Jahovic, Sidney Sam, Bahadır Öztürk ve Serdar Gürler'in sakatlıklarından dolayı zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı-beyazlılarda Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta sarı kart gören Fredy ise cezasından dolayı takımını yalnız bırakacak.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Eren Albayrak, Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar, Fatih Karagümrük maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Doğukan, Amilton, Orgill

SAKAT: Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican, Adis Jahovic, Sidney Sam

CEZALI: Fredy

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-05 10:07:24



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