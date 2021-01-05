İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu yükseltti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu yükseltti

DHA

İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu yükseltti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle yasak ve kısıtlamalarda süreler uzadıkça insanların seyahat arzusunun arttığı ve dayanılmaz boyutlara çıktığını belirterek, "Yeni dönemde kısa süreli seyahatlerin azalması, iç turizmin artması, yurt dışı seyahatlerin süresinin uzaması bekleniyor" dedi
Koronavirüs salgınının tüm dünyada insanları eve hapsetmesi nedeniyle kötü bir yıl geçiren turizm sektöründe, koronavirüs sonrası döneme ilişkin ortaya konulan öngörüler ve bunlara yönelik hazırlıklar devam ediyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yeni sürece ilişkin turizmde üç önemli değişiklik yaşanacağını vurguladı. Buna göre, yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak.
KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK
Yasaklara takılan seyahat arzusunun, süre uzadıkça daha da arttığını belirten Recep Yavuz, "Milyonlarca insan bir an önce tedbirlerini alarak, korkusuz ve endişesiz seyahat etmenin özlemini çekiyor. Bazı ülkeler bu sürece çoktan geçti bile. Örneğin vakaların neredeyse tamamen bittiği Çin'de 2020 Ağustos ayında iç hat uçuşları bir önceki seneyi yakalamıştı. Görünen o ki seyahat tahminlerden daha önce geri dönecek ve turizmin aldığı bu ağır darbe birkaç yıl içinde telafi edilebilecek" dedi.
TATİL ARZUSU DAYANILMAZ BOYUTTA
Koronavirüs süreci ve sonrasında turizmde yumuşak ve radikal önemli değişiklikler olacağını belirten Yavuz, dünya turizminin kalbi sayılan ve dünyaya en çok turist gönderen Avrupa'nın bu değişiklikleri en yoğun hissedecek bölge olduğunu söyledi. Yavuz, "Hem pandeminin seyri hayatı çok ciddi anlamda zorlaştırıyor hem bir senedir evlerinde hapsolmuş milyonlarca insanın tatil arzusu dayanılmaz boyutlara çıkıyor. Tatil artık güzel zaman geçirme, eğlenme etkinliğinden çıkarak, bir terapi, yaşam sevinci boyutuna geçiyor" diye konuştu.
KISA SÜRELİ TATİL AZALACAK
2021'de 2020'ye göre hareketliliğin artacağını belirten Yavuz, "İnsanlar, maskeyi, mesafeyi ve hijyeni ön planda tutarak korunmayı öğrendi. Seyahatler yapılacak ama tedbirler de alınacak. Seyahate tekrar kapılarını açan ülkeler büyük ihtimalle karantina koşulunu devam ettirecek. Bu şart özellikle AB içinde çok yoğun olan kısa süreli (3-5 geceleme) seyahatleri olumsuz etkileyecek. Zira 3-5 günlük kısa tatil için yurt dışına gitmek isteyenler büyük ihtimalle hem gittikleri ülkede hem geri döndüklerinde 10-14 gün arası karantinaya girmek zorunda kalacak" dedi.
KOMŞU ÜLKELER CAZİP OLMAYACAK
Komşu ülkelere araba, tren ya da otobüs organizasyonlarının cazip olmayacağını dile getiren Yavuz, "Özellikle 750 milyon yurt dışı seyahatin gerçekleştiği Avrupa'da çok yaygın olan kısa tatil türü karantina yaptırımına takılacak. Örneğin Almanya'dan birkaç saatlik yolculukla yapılabilen ülkelerin olduğu en az 15 ülkeye 3-5 günlük seyahatler oldukça revaçtaydı. Özellikle Schengen kapsamında vizesiz geçiş imkanı sağlayan ülkelerin komşuları aralarındaki turizm faaliyeti çok yoğundu. Karantinadan dolayı bu seyahatler yapılamayacak. Kısaca komşu ülke, tatil için artık cazip olmayacak" diye konuştu.
İÇ TURİZM ARTACAK
Korona şartlarında en kolay seyahatin ülke içindeki seyahatler olacağını belirten Yavuz, "Böylelikle mesafeler kısalacak ve iç turizm büyük olasılıkla tarihinin en iyi yılını yaşayacak. Dünya turizminin önde gelen büyük nüfuslu ülkeleri dış turizmden oluşacak açığı iç turizm ile telafi etmeye çalışacak. Bu şartlarda en risksiz seyahat, ülke içinde yapılan seyahatler olacak. Bazı ülkeler bu konuda şimdiden hamleler yapmaya başladı. Singapur hükümeti kendi ülkesindeki tatil yerlerini ziyaret edenlere kişi başı 75 dolar destek veriyor. Amerika, uçuşların yoğunluğunu şimdiden Hawaii'ye çevirdi" dedi.
SEYAHAT SÜRELERİ UZAYACAK
2021'de 2019'un yüzde 70'i kadar yurt dışı seyahat öngörüldüğüne dikkat çeken Yavuz, "2020'de bile dünyada yaklaşık 500 milyon kişi yurtdışı seyahati yaptı. Dünya 2021 yılında daha bilinçli ve hazırlıklı. Bu yüzden seyahat 2021'de de milyonların gündemi olmaya devam edecek. Her hâlükârda denizi, güneşi özlemle bekleyen büyük kitle bütün zorlukları göze alıp seyahat edecek. Bunu bütçesi ve zamanı elverdiği müddetçe en uzun süreye yayacak. Karantina sürecini göze alıp, tatil süresini mümkün olduğunca uzun tutacak" ifadelerini kullandı.
UZUN TATİL PLANI
Avrupalıların yılda en az 1'er kez kısa ve uzun tatil yaptıklarını kaydeden Yavuz, "Kısa tatil devreden çıkınca bir tane olan uzun tatilini uzatarak seyahati planlayanların az olmayacağını düşünüyorum. 'Hazır PCR testi yaptırmışken, uçağa binmişken, karantinaya girmişken bari mümkün olduğunca uzun kalıp hakkını verelim' diyen çok kişi olacak. Hem kısa tatil, hem kış tatili iptal olunca bütçeyi tamamen yaz tatiline ayırarak, az ama öz tatil düşüncesinin gittikçe ağırlık kazanacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.
GECELEME 14 GÜNE ÇIKABİLİR
Bunlara evde dört duvar arasında kalmaktansa, tatilini uzatıp online yürüttüğü işini deniz kenarından yapmayı düşünen kesimin de eklenmesi gerektiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:
"Tatil süresinin genel olarak artabileceğini öngörebiliriz. Antalya gibi sahil bölgelerde ortalama kişi başı geceleme 9-10 gün civarında seyrediyor. Bunun 14 güne çıkabileceğini tahmin ediyorum. Biz de artık istatistiklerimizi gelen kişiye göre değil, geceleme sayılarına göre tutmaya başlayalım. 5 geceden az konaklayan ziyaretçileri 'turist' kategorisine dahil etmeyelim."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-05 10:30:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 aydır haber alamadığı kızı için , gözyaşlarına boğuldu "Arkadaşlarımla iş görüşmesine gidiyorum" diyerek evden ayrılan 33 yaşındaki kızından 8 aydır haber alamıyor
YEREL HABERLER 8 aydır haber alamadığı kızı için , gözyaşlarına ...
Antalyaspor'da, Karagümrük maçı öncesi 7 sakat, 1 cezalı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da, Karagümrük maçı öncesi 7 sakat, 1 ...
İstismarcı öğretmen, öğrencileri 'Sizi evinizdeki cihazların kırmızı ışığından görürüm' diye korkutmuş
YEREL HABERLER İstismarcı öğretmen, öğrencileri 'Sizi evinizdeki ...
Öykü Arin'in annesinden kök hücre bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Öykü Arin'in annesinden kök hücre bağışı çağrısı
Antalya Sağlık Müdürü Hülür: Turizm, vaka sayısını artırmadı
YEREL HABERLER Antalya Sağlık Müdürü Hülür: Turizm, vaka sayısını ...
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kemer'de portakal ağacına asılı ceset bulundu
YEREL HABERLER Kemer'de portakal ağacına asılı ceset bulundu
Alanya’da yılın ilk günlerinde deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya’da yılın ilk günlerinde deniz keyfi
Eski eşinin nişanlandığını öğrenince çatıya çıktı
YEREL HABERLER Eski eşinin nişanlandığını öğrenince çatıya çıktı
Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence
YEREL HABERLER Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde ...
Antalya'ya sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Antalya'ya sağanak uyarısı
Antalya'da eşini ve çocuklarını darp ettiği iddia edilen şüpheli serbest
YEREL HABERLER Antalya'da eşini ve çocuklarını darp ettiği iddia ...
75 yaşındaki Naciye Hanım, parkinsonu yenmek için boks yapıyor
YEREL HABERLER 75 yaşındaki Naciye Hanım, parkinsonu yenmek için ...
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim
YEREL HABERLER Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde ...
Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü ...
Antalya için 'turuncu', Muğla için 'sarı' uyarı
YEREL HABERLER Antalya için 'turuncu', Muğla için 'sarı' uyarı
(Özel haber) Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor Parkinson hastası 74 yaşındaki yaşlı kadın sağlığı için 3 yıldır boks yapıyor Kısıtlama saatleri dışındaki serbest zamanını spor salonunda geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere ...
Kemer Belediyesi'nden park çalışması
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden park çalışması
ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin’den aralık enflasyonu değerlendirmesi
YEREL HABERLER ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin’den aralık enflasyonu ...
Manavgat'ta kayıp keçileri jandarma buldu
YEREL HABERLER Manavgat'ta kayıp keçileri jandarma buldu
Paşanın Melekleri'nde Kadir Ayar dönemi
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri'nde Kadir Ayar dönemi
Kemer Belediyesi, korona virüs tedbirlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi, korona virüs tedbirlerini ...
Kepez’in çevreci projesine bir ödül daha
YEREL HABERLER Kepez’in çevreci projesine bir ödül daha
Mavi Kelebekler Sivas’tan galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler Sivas’tan galibiyetle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X