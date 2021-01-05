Amatör balıkçılık eğitimi başlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kontrolsüz avcılığı önlemek, mevcut balık türlerinin devamlılığını sağlamak ve bilinçli teknik avcılık yapılması için “Amatör Balıkçılık Eğitimi” düzenleniyor. Online olarak düzenlenecek eğitimin kayıtları başladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı su ürünleri mühendisleri tarafından verilecek amatör balıkçılık eğitiminde ekipman tanıtımı, olta yapımı, uygun avlanma metotları ile Akdeniz balıkları ve avlanabilir türler hakkında katılımcılara bilgi verilecek. Online olarak düzenlenecek eğitimin kayıtları başladı.

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