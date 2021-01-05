Geçimini sahilde değerli eşya arayarak sağlıyor



Ahmet İSTEK-İbrahim LALELİ/ANTALYA,(DHA)ANTALYALI Ali Özyurt, (56) geçimini 20 yıldır Konyaaltı Sahili'nde dedektörle bulduğu altınları satarak sağlıyor. 3 çocuk ve 3 torun sahibi olan Özyurt, "Hayatımı sürdürebileceğim başka işim yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için 'turuncu kod' uyarısı turizm kentinde yaşamı olumsuz etkilemedi. Ancak Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgalar, definecilerin ilgisini plaja yönlendirdi. Dedektörü ile Konyaaltı Sahili´nde altın ve gümüş gibi değerli madenleri aramak için gelenlerden birisi de Ali Özyurt. Antalya´nın dünyaca bilinen 3,5 kilometrelik Konyaaltı plajında altın ve gümüş ile değerli takı arayan Ali Özyurt, Demirören Haber Ajansı'na konuştu; "Benim başka işim yok. Sahile, meteoroloji `turuncu uyarı´da bulunduğu için geldim. Bozuk para, altın ve gümüş arıyorum. Dalga büyük olursa çıkıyor" dedi. Hayatını `ganimetçilik´ yaparak kazandığını ifade eden Özyurt, "Bize `defineci´ diyorlar. Biz, defineci değiliz. Define işi sit alanında yapılır. Biz ganimet arıyoruz" diyerek bilgi verdi.

`SAHİLE DEDEKTÖRÜ SOKAN KİŞİYİM´

Antalya sahilinde dedektör ile değerli maden aramayı kendisinin başlattığını vurgulayan Ali Özyurt, "20 yıldır bu işi yapıyorum. Dedektörü sahile sokan kişi benim. Servet bulamadım ama karnımı doyurabiliyorum. Altın çıkıyor, yüzük çıkıyor. Bu yıl 4 ay içinde 4 parça altın buldum, bozdurdum ve satıp parasını yedim. Sahilde benim gibi bu işi yapan 15 ile 20 kişi daha var" dedi. Kullandığı cihazın madeni parçaya göre farklı sesler çıkarttığını söyleyen Özyurt, "Sabahtan akşama kadar çalıştım. Geçen gün denizden 4 yaklaşık 740 kilo parça demir çıkarttık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK-İbrahim LALELİ

2021-01-05 14:02:27



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