Kaymakamlık kontrol noktasına gelen köpeğe polis şefkati

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Antalya'da kaymakamlık polis kontrol noktasına giren sokak köpeği için görevli polis memuru adeta seferber oldu. Köpeğin aç olduğunu düşünen ve karnını doyurmaya çalışan polis memurunun çabaları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Turuncu alarmın verildiği Antalya'da bir sokak köpeği yağmurlu havada üşüdüğü için Kepez Kaymakamlık binasına girdi. Kapının girişindeki polis kontrol noktasında bekleyen köpeği gören görevli polis memuru köpeğin yanına giderek köpekle uzun süre ilgilendi. Polisin sokak köpeğini doyurmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. Köpek için uzun süre uğraşan ve elindeki sucuğu yedirmeye çalışan polis memurunun bir ayağını kullanamadığı öğrenilen köpek için seferber olduğu anlar yüzlerce beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.