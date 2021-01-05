2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak Başkan Ulutaş: "Yeni ihaleye çıkacak 14 projemiz hazır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak Başkan Ulutaş: "Yeni ihaleye çıkacak 14 projemiz hazır"

İHA

2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak Başkan Ulutaş: "Yeni ihaleye çıkacak 14 projemiz hazır"

Kaş Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Ulutaş, 2020’nin yeni tip Korona virüs (Covid19) nedeniyle zor bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2021’in sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi. Yol hizmetlerinin yanı sıra çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa her alanda ilçenin standartını yükseltmek için 2020’de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulutaş, 2021’in, Kaş Belediyesiyle ilgili yatırım yılı olacağını söyledi.
Projeleri gerçekleştirmeye çalışacaklarını, tamamlanan işlerin açılışını kademeli olarak yapacaklarını dile getiren Ulutaş, “Yeni ihaleye çıkacak yaklaşık 14 projemiz hazır. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çalışmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Kaş için sıfır atık projesi var. Özellikle sıfır atık mavi, yani sadece karanın değil denizin de temizlenmesi maksadıyla kendi geri dönüşüm tesisimizi de yapmak kaydıyla güzel bir proje hazırladık.” dedi.
Ulutaş, köy yerleşik alan çalışmalarında 23 mahallenin kamu yararı kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını, Çayköy, Üzümlü ve İslamlar Mahallesi ile ilgili imarın da kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de yeni yıla ilişkin iyi dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından gündeme geçildi.
Kaş Yat Limanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine görüş bildirmek üzere meclis kararı alınması konusu ile ilgili hazırlanan rapor imar komisyonundan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi. Sosyal Yardım Yönetmeliği konusu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılında belediye meclisinin her ayın ilk iş gününde toplanması ve tatil ayının ise Ağustos olması kararlaştırıldı.Gelemiş Mahallesi Koruma ve Tasarım Projesi için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, komisyonda AK Parti'den Uğur Çıralı ve Nihat Uçar, MHP'den Hüseyin Balya, CHP'den Meral Çiyan Şenerdi ve Ali Arıtürk yer aldı.Denetim komisyonu üyelerine ödenecek ücret ve meclis başkanı, meclis üyeleri, ihtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ücreti 175.54 TL belirlenerek oybirliğiyle kabul gördü.
Kaş Belediyesinde Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetler Sınıfı ve tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacakların ücretlerinin asgari ücret ve ek ödemeleriyle beraber ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.Beytüşşebap Belediyesinden yol süpürme aracı hibe olarak kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalıntı motosikletle önce hırsızlık, sonra kaza yaptılar, yaralı olarak kaçtılar Yaralı olarak geldiği hastanede yakayı ele verdi Hem cezaevine girdiler hem kısıtlamayı ihlalden 8 bin lira ceza aldılar
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletle önce hırsızlık, sonra kaza ...
Kaymakamlık kontrol noktasına gelen köpeğe polis şefkati
YEREL HABERLER Kaymakamlık kontrol noktasına gelen köpeğe polis ...
Büyükşehir Manavgat’ta süt üreticilerine süt tankı desteği verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Manavgat’ta süt üreticilerine süt tankı ...
Geçimini sahilde değerli eşya arayarak sağlıyor
YEREL HABERLER Geçimini sahilde değerli eşya arayarak sağlıyor
Bir anlık dikkatsizlikleri 15 bin liraya mal oldu Karantina kurallarına uymayan aileye 15 bin lira idari para cezası
YEREL HABERLER Bir anlık dikkatsizlikleri 15 bin liraya mal ...
Yollar suyla doldu, evine demir parmaklıklardan atlayarak girdi Kemer'i sağanak vurdu, bazı sokaklar trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Yollar suyla doldu, evine demir parmaklıklardan ...
Kepez’de yeni yılın ilk yatırım müjdesi Göçerler Mahallesine
YEREL HABERLER Kepez’de yeni yılın ilk yatırım müjdesi Göçerler ...
Kıbrıs'tan geldi, arkadaşının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kıbrıs'tan geldi, arkadaşının evinde ölü bulundu
Antalya'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak etkili oldu
TBB' den Döşemealtı’na son model çöp kamyonu
YEREL HABERLER TBB' den Döşemealtı’na son model çöp kamyonu
Deniz keyfini turuncu alarm bile bozamadı Antalya'da sağanak yağış altında deniz keyfi
YEREL HABERLER Deniz keyfini turuncu alarm bile bozamadı Antalya'da ...
Amatör balıkçılık eğitimi başlıyor
YEREL HABERLER Amatör balıkçılık eğitimi başlıyor
Öğrencilerden yeniden ataması yapılan Rektöre destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden yeniden ataması yapılan Rektöre destek
Hırsızlıktan utanmadı “Abi bu görüntüler internette falan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu Kısıtlama gününde bir evden tüp çalıp satan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan utanmadı “Abi bu görüntüler internette ...
'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı
YEREL HABERLER 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde ...
Muratpaşa Belediyespor’da Kadir Ayar dönemi resmen başladı İlk antrenmana çiçeklerle geldi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor’da Kadir Ayar dönemi resmen ...
Raylı sistemde Varsak- Müze arası Ocak sonunda birleşiyor
YEREL HABERLER Raylı sistemde Varsak- Müze arası Ocak sonunda ...
Sinek yuvası lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Sinek yuvası lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor
Korkuteli'nden çaldı, Döşemealtı'nda yakalandı
YEREL HABERLER Korkuteli'nden çaldı, Döşemealtı'nda yakalandı
Antalyaspor'da hedef yeniden galibiyet serisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da hedef yeniden galibiyet serisi
Miran : “Zam oranlarında sendike olarak imzamız ve rızamız yok”
YEREL HABERLER Miran : “Zam oranlarında sendike olarak imzamız ve ...
İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu yükseltti
YEREL HABERLER İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu ...
Kısıtlama saatinde ehliyetsiz kullandığı motosikletle hastanelik oldu 15 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde ehliyetsiz kullandığı motosikletle ...
8 aydır haber alamadığı kızı için , gözyaşlarına boğuldu "Arkadaşlarımla iş görüşmesine gidiyorum" diyerek evden ayrılan 33 yaşındaki kızından 8 aydır haber alamıyor
YEREL HABERLER 8 aydır haber alamadığı kızı için , gözyaşlarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X