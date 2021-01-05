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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Meclisi ‘İstiklal Marşı’ yılını kutladı

İHA

Kepez Meclisi ‘İstiklal Marşı’ yılını kutladı

TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi üzerine Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk meclisini 100’üncü yıl coşkusuyla açtı. ‘İstiklal Marşı Yılı’nda Kepez Belediyesi, meclis salonunun her bir köşesini Türk Bayraklarıyla donattı.
Kepez Belediyesi’nin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis Toplantısı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl coşkusuyla açıldı. Kepez Belediyesi’nin meclis salonu Türk Bayraklarıyla donatıldı. Yılın ilk meclisinde konuşan Başkan Tütüncü, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk, güzellik ve iyilik getirmesi dileklerinde bulundu. TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi konusunda da düşüncelerini dile getiren Başkan Tütüncü, “2021 Türkiye Cumhuriyeti'nin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı… Bu 100. yılı, bu özel yılı İstiklal Marşı yılı olarak ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne şükranlarımızı arz ediyorum. Vatan uğruna, bayrak uğruna, toprak uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. “ diye konuştu. Başkan Tütüncü, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelemizde cepheden cepheye koşmuş bütün askerlerimizi, şahadet mertebesine o günden bugüne yürüyen, bu topraklar için canını bayrağımızın rengine katmış, milletimizin büyük değerleri adına meclisimizi saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum” dedi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan meclis yoğun gündem maddesiyle devam etti.

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