Korkuteli SYDV’den 2020 yılında 13 milyon liralık yardım

Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2020 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Kaymakam Ömer Çimşit, kaymakamlık olarak 2020 yılında toplamda 2 milyon 126 bin TL’lik yardım yaptıklarını, Bakanlık aracılığıyla yapılan yardım miktarının ise 10 milyon 993 bin 985 TL olduğunu söyledi.

Korkuteli İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2020 yılında ihtiyaç sahibi 678 aileye nakdi olmak üzere toplam 749 bin 950 TL tutarında yardım yapıldı. Bin 183 aileye yakacak yardımı olarak 826 bin 577 bin 500 TL, 587 muhtaç aileye ay,ni ve nakdi olarak 472 bin 600 TL , 7 aileye 77 bin 499 bin TL diğer, çeşit yardım olmak üzere toplam 2 bin 455 aileye 2 Milyon 126 bin 626 bin 2 TL yardım gerçekleştirildi.

Ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğü tarafından eşi vefat eden 95 kadına 268 bin 500 TL, Şartlı eğitim yardımı olarak 288 kişiye 107 bin 536 TL, Şartlı sağlık yardımı olarak 145 aileye 54 bin 655 TL, 9 Muhtaç asker ailesine 11 bin 275 TL, 214 Engelli ailesine 1 milyon 594 bin TL, 25 Engelli yakınına 150 bin TL, yaşlı aylığı olarak 645 kişiye 4 milyon 862 bin TL, EİKP olarak bin 398 kişiye bir milyon 401 bin TL, Pandemi sosyal destek programı kapsamında, bin 282 kişiye bir milyon 282 bin TL olmak üzere 5 bin 608 aileye 10 Milyon 993 bin 985.38 TL yardım yapıldı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Her zaman ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yardımların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Çimşit, " SYDV olarak 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerek ayni ve gerekse nakdi yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşması için merkez ve köylerimizde SYDV personellerimiz tarafından alan taramaları ve hane ziyaretleri devam etmektedir. Alan taramaları sayesinde ihtiyaç sahipleri hanelerinde ziyaret edilerek hem ihtiyaçları belirleniyor hem de bu ihtiyaçlar en kısa sürede ailelerimize ulaştırılması sağlanmış oluyor. ” diye konuştu.

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