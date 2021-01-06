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Turizmcilerin 2021'de umudu aşı

DHA

Turizmcilerin 2021'de umudu aşı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA (DHA)TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 2021 turizmi için en önemli etkenin 'aşı' olduğunu belirterek, "Aşı dirilişimize ışık tutacak" dedi. Çorabatır, nisanmayıs aylarına kadar aşılama tamamlanırsa, nisan ortası gibi turizm hareketliliğinin başlayacağını, 2019'un biraz altında turist sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi.
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs nedeniyle büyük kayıpların yaşandığı 2020 ve pandemi sürecinin devam ettiği 2021 yılına ilişkin turizm sektöründeki beklentileri ve talepleri değerlendirdi. Geçmişe bakıldığında turizm sektörünün çok büyük krizler atlattığına işaret eden Sururi Çorabatır, ancak 2020'de yaşanan koronavirüs salgınının bugüne kadar görülmemiş, sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünyayı etkileyen en büyük kriz olduğunu söyledi.
DÜNYA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Bütün ülkelerin bu krize hazırlıksız yakalandığını anlatan Sururi Çorabatır, pandemi sürecinde olumsuz en çok etkinin görüldüğü sektörlerin başında turizmin geldiğini açıkladı. Çorabatır, "TÜROFED ailesi olarak öncelikle göreve geldiğimiz günden beri hep sabırla soğukkanlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu anlayışla işlerimizi yapmaya çalıştık. Sorunlarımıza karşın Kültür ve Turizm Bakanlığımız, kamu yönetimi, meslektaşlarımız ve diğer paydaşlarımızla çok kucaklayıcı bir yol izledik" dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI REFERANSIMIZ OLDU
İlk olarak 8 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iletişime geçerek, dünyada daha pandemi ilan edilmeden turizm sektörünün ihtiyaçlarıyla ilgili brifing verdiklerini aktaran Çorabatır, "Bu süreçte sağlık çalışanlarına özel bir teşekkür etmek gerekiyor. Çok büyük çaba gösterdiler ve referansımız oldular. Bilim Kurulu, Sağlık, Kültür ve Turizm, Dışişleri bakanlarımızla sürekli iletişim halinde olduk, iletişim kanallarını 24 saat açık tuttular. Tabandan gelen talepleri Bakanlar Kurulu'na taşımaya çalıştık. Dünyayı ve gelişmeleri çok yakından takip ettik" diye konuştu.
DESTEKLER DEVAM ETMELİ
Türkiye'nin, güçlü sağlık altyapısı ve konaklama tesislerinde uygulanan 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' ile pandemi sürecinde büyük bir fark yarattığına işaret eden Çorabatır, 60'a yakın sektörü destekleyen turizm sektörü olarak bu zor süreçte bütün sektörleri kucaklamaya çalıştıklarını dile getirdi. Çorabatır, "Yüzbinlerce çalışanımız ve milyarlarca dolarlık yatırımımız var. Tabi ki desteklerin ayakta durmamız ve rekabet gücümüz açısından devamını diliyorum. Çünkü daralan seyahat endüstrisinde rakip ülkeler öne çıkmaya çalışacak" dedi.
11 MİLYAR DOLAR GELİR
Haziranda iç pazarla başlayan hareketliliğin temmuzda dış pazarda açılmaya başladığını hatırlatan Çorabatır, "Sayılarla ilgili yüzde 6070 eksi var. Ama bütün dünyanın sıfırı zikrettiği, hiçbir seyahat hareketi beklemediği, pandemi yayılımının nereye gideceğini bilmediği bir durumda 13 milyona yakın misafir ağırlandı. 11 milyar dolara yakın ülke ekonomisine katkı sunuldu, bu belki hiç gelmeyebilirdi. Zor bir yılı geride bıraktık. Hiç beklemediğimiz şekilde. Çok kayıplarımız da var. Ama dimdik ayakta durduk" dedi.
OTEL İFLASLARI
Pandemide çok sayıda otelin iflas ettiği, 2 bine yakın otelin satışa çıkarıldığı gibi iddiaların hayret verici olduğunu belirten Çorabatır, bir oteli satmanın bir ev satışı gibi basit olamayacağını söyledi. Ortaya atılan iddialar kadar anormal bir durum olmadığını söyleyen Çorabatır, "Bu bir ticari tercihtir. Bırakmak isteyenler olacaktır, normaldir. Kriz dönemleri veya kriz olmadığı dönemlerde de yatırımcılar içinde bulundukları sektörden çıkabiliyor. Ama bahsedilen sayılar doğru değil" dedi.
KRİZLERE DAYANIKLI SEKTÖR
Turizm sektörünün krizlere karşı çok tecrübeli ve dayanıklı olduğuna işaret eden TÜROFED Başkanı Çorabatır, korona sürecinde de Türkiye'nin tedbirlerin en iyi uygulandığı ülke olduğunu kaydetti. Korona sonrasında da Türkiye turizminin geleceğinin parlak olduğuna dikkat çeken Çorabatır, aşının bu süreçte büyük önem arz ettiğini vurguladı.
AŞI DİRİLİŞİMİZE IŞIK TUTACAK
Önümüzdeki süreçte en önemli etkenin aşı olduğunu kaydeden Sururi Çorabatır, "Aşı konusunda Avrupa ülkeleriyle birlikte aynı süreci ve sayıyı takip edip, aşıları yapmamız çok önemli. Aşıdan ekonomik olarak bize misafir gönderen ülkelerle aynı şekilde etkileneceğiz. Bu son günlerde çok tartışılıyor. Hep beraber aşı yaptırmamız lazım ki önümüzdeki süreçte bizi ayağa kaldıracak bir numaralı şey aşı olacak. Aşı dirilişimize ışık tutacak" dedi.
2019'A YAKIN BEKLENTİ
Bu yıl turizm anlayışında da önemli değişiklikler olacağını anlatan Çorabatır, 2021 hedeflerini şöyle açıkladı:
"Sağlık Bakanlığı tarafından nisanmayıs aylarına kadar aşılama tamamlanırsa, nisan ortası gibi turizm hareketliliğinin başlayacağını tahmin ediyoruz. 2021'in en avantajlı ülkelerinden biri olacağız. 2020'den çok daha iyi bir yıl bekliyoruz ama aşı ve vaka sayılarında gerileme çok önemli. 2020'de olduğu gibi, bu sene için de tedbirlerimizi aldık. Turistler de geldi, en hijyenik ve güvenilir şartlarda hizmet aldılar. Bu yıl için, yaklaşık 55 milyon turist ağırladığımız 2019'un biraz daha altında turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-06 08:01:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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