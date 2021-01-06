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'Canım kadar sevdim' dediği kedisini magandalar tüfekle vurdu

DHA

'Canım kadar sevdim' dediği kedisini magandalar tüfekle vurdu


Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Şenay Yılmaz'ın (73) yaklaşık 1 yıldır bakımını üstlendiği kedisine kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Tedaviye alınan kedinin vücudunda 80´e yakın saçma tespit edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Şenay Yılmaz, "Veteriner 'tüfekle ateş edilmiş' deyince çok üzüldüm. Bu kediyi canım kadar sevdim" dedi.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Şenay Yılmaz eşinin vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başladı. Bir süre sonra evine gelen bir kediyi sahiplenen ve onunla zaman geçiren Yılmaz'ın kedisi, geçen yıl 29 Aralık'ta ortadan kayboldu. 2 gün sonra yeniden eve gelen kedinin aksadığını ve arka ayaklarını sürüdüğünü fark eden Yılmaz, veteriner Atila Sargın'ı arayarak yardım istedi.
`ÇOK SAYIDA SAÇMA İZİNE RASTLANDI'
Veteriner Atila Sargın tarafından filmleri çekilen kedinin arka ayaklarının olduğu bölgede çok sayıda saçma izine rastlandı. Yürümekte zorlanan ve arka ayaklarının üzerine güçlükle basan kedinin tedavisine başlanırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı´nca olayla ilgili inceleme başlatıldı.
'SEVERKEN ELİME SERTLİKLER GELDİ'
Eşinin vefat etmesinden sonra kedinin evine geldiğini ve kendisine arkadaşlık ettiğini anlatan Şenay Yılmaz, "Bu kedi bana geleli bir sene oldu. Şu anda 1 yaşında. Aralık ayının 29'unda evden gitti, 31 Aralık'ta ikindi vakti arka ayaklarını sürüyerek geri geldi. Mama tabağından yemek yemeğe başladı. Severken bacaklarında elime sertlikler geldi. Veterinere telefon açtım. Kontrol etti, 'bunu götürmemiz lazım' deyince, 'oğlum ne gerekiyorsa onu yap' dedim" diye konuştu.
'BU KEDİYİ CANIM KADAR SEVDİM'
Veterinerin çektiği röntgen filminde kedinin vücudunda çok sayıda saçma çıkmasına çok üzüldüğünü söyleyen Şenay Yılmaz, "Ben ilk önce ya diğer kedilerle dövüştü veya araba çarptı diye düşündüm. Ama veteriner 'tüfekle ateş edilmiş' deyince çok üzüldüm. Ben bu kediyi canım kadar sevdim. Buna bir şey oluncaya kadar bana olsun diyordum. Her yere yatmaz, üstüme yatar, ellerini boynuma koyar" dedi.
'TÜFEKLE ATEŞ EDİLMİŞ'
Veteriner hekim Atila Sargın da Şenay Yılmaz'ın kendisini aramasından sonra olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Gelip baktığımda kedinin durumunun kötü olduğunu gördüm. Hemen aldım kliniğe götürdüm. Röntgeni çekince gördüm ki kedinin arka tarafında çok sayıda saçma var. Yani kedinin arka tarafında tüfekle ateş edilmiş. Bu kedi teyzenin canı gibi. Bir yıldır tanıyorum teyzeyi. Sürekli gelip kediye bakardım, onun aşılarını filan yaptım. Şu an kedinin tedavisine devam ediyoruz" diye konuştu.
'BELKİ 7080 TANE SAÇMA VAR'
Hayvanlara yönelik şiddete son verilmesi gerektiğini belirten Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu canlarımıza artık böyle insanlar silah sıkmazsa, kurşun sıkmazsa çok mutlu olacağız. Kedinin vücudunda çok miktarda saçma var, belki 7080 tane. Bunu tek tek ameliyatla toplama şansımız yok. Bunu kedi enfeksiyon kapmadan bir şekilde düzelteceğiz. Zaten 2 gün öncesine göre şu an biraz daha iyi."
Deri altında olan saçmaların operasyonla alınacağı, derinde olanların ise alınması durumunda hayvanın daha fazla zarar göreceği için çıkarılmayacağı ve ilaç tedavisiyle zarar vermeyecek hale getirileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-01-06 08:35:09

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