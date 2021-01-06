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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne karnında müzikle tanışan Irmak, kemanıyla başarıdan başarıya koşuyor

DHA

Anne karnında müzikle tanışan Irmak, kemanıyla başarıdan başarıya koşuyor


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise 2'nci sınıf keman öğrencisi Irmak Or (16), anne karnında müzikle tanıştı. Babasının çaldığı kemana anne karnında tepkiler veren Irmak, şimdilerde uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Irmak Or, dünyaca ünlü virtüöz olmak istiyor.
Antalya'da yaşayan Irmak Or'un müzikle tanışması anne karnında başladı. Babasının çaldığı keman sesine anne karnında tepkiler veren Irmak, daha 4 yaşındayken babasının yaptığı kemanı eline alarak 500 küçük kemancı rekor denemesine katıldı. 9 sene bale eğitimi gören Irmak, piyano öğretmeninin yönlendirmesiyle kemana yöneldi. Irmak, 12 yaşında profesyonel eğitim almaya başladı. 2 yıl Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvar sınavlarına katılıp başarısız sonuç alan Irmak Or, 3'üncü senesinde konservatuvarı birincilikle kazandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Can Özhan'dan keman eğitimi alan Irmak Or, Lise 2 Keman Bölümü öğrencisi olarak derslerine devam ediyor.
2019 yılında 300 çocuk arasından seçilen 60 çocuktan biri olan Irmak, Belçika'da Fazıl Say'ın desteklediği Musica Mundi'de 15 gün konser verdi. 2019 yılında Yunanistan'da düzenlenen The Muse International Music Competition'da 3'üncü, Viyana'da düzenlenen Imca Musıc Competition'da 2'nci, 2020'de İspanya Music and Awards'ta kendi yaş kategorisinde 2'nci olan Irmak Or, yine 2020 yılında Viyana'da düzenlenen World Music Competition'da National Prize Ödülü aldı. Uluslararası yarışmalarda gururla Türkiye'yi temsil eden Irmak, ünlü bir virtüöz olmak istiyor.
İlk kemanı eline aldığında 4 yaşında olduğunu, 9 yıl boyunca bale eğitimi aldığını hatırlatan Irmak Or, "Piyano öğretmenimin kulağımın diğer çocuklardan daha iyi olduğunu söylemesi üzerine tekrar kemana yöneldim. 12 yaşında Can Özhan hocamdan profesyonel keman eğitimi aldım. Kemana aslında hobi olarak başlamıştım. Ama sonra profesyonel keman çalma isteğim oldu o yüzden konservatuvar sınavlarına girdim. 2 yıl başaramadım ama 3'üncü yılımda birincilikle girdim. Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek dereceler elde ettim. Geçen sene Münih'te dünyaca ünlü keman virtüöz Krill Troussov'un 4 günlük Master Class'ına katıldım. Covid döneminde online derslere ve yarışmalara girdim. Dereceler elde ettim. Münih Müzik Akademi'de okumak ve gelecekte uluslararası bir virtüöz olmak istiyorum" dedi.
'ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİMİ İÇİN ANNE KARNINDA DİNLETİLEN MÜZİK ÖNEMLİ'
Anne Senar Or (49), Irmak'ın anne karnında kemanla tanıştığını anlattı. 4 yıl önce profesyonel keman eğitimi aldığını belirten Senar Or, kızının çok çalıştığını onunla gurur duyduklarını söyledi. Or, "İnşallah kızım gibi çalışan tüm çocukların yolu açık olsun. Anne karnında çok klasik müzik dinlettik. Ağabeyine hamileyken de dinletmiştik. Çocukların zihinsel gelişimi açısından anne karnında dinletilen müziğin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Irmak'ın babası Bahardır Or (50), diş hekimi olmasına rağmen 20 yıl önce hobi olarak keman yapımıyla ilgilendiğini anlattı. Irmak'ın 4 yaşında kendi yaptığı kemanla rekor denemesine katıldığını belirten Bahadır Or, "Irmak başarılı, azimli ve çok çalışkan bir çocuk. Hiç vazgeçmiyor. Savaşçı bir çocuk. Profesyonel olarak 4 senedir kemanla ilgileniyor ve yaşıtları daha erken yaşlarda kemana başlamasına rağmen Irmak azmi sayesinde onlara ulaştı. Irmak'ta Can hocası ve sanatçı Cihat Aşkın'ın emeği var. Kızımla gurur duyuyorum. Bizi yurt dışında başarıyla temsil etti daha da iyi yerlere geleceğinden eminiz. Covid dönemi onun için de sıkıntılı bir dönemdi. Irmak çalışmalarını hızlandırarak bu dönemi aşmaya çalışıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-01-06 08:42:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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