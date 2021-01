Polis ekipleri sokak hayvanları için günde 50 kilo mama dağıtıyor Hayvanlara karşı işlenen suçlardan sorumlu polisler ellerinde mama sokak sokak geziyor Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanları için günde 50 kilo mama dağıtıyor

Asıl görevleri hayvanlara karşı işlenen suçları araştırmak olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, pandemi döneminde bu görevlerine bir yenisini ekledi. Ülke genelinde hafta sonu ve akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, eğlence mekanlarının kapatılması ile birleşince devreye polisler girdi. Kısıtlama sebebi ile hafta sonu ve akşamları sessizliğe bürünen Kaleiçi ve çevresinde yaşayan sokak hayvanları için seferber olan ekipler, günde 50 kiloya yakın mama dağıtarak sokak hayvanlarının aç kalmasını önlüyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kaleiçi ve çevresinde yaşayan sokak hayvanları için seferber oldu. Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Kaleiçi’nde sokak hayvanlarının aç kalmaması için günde yaklaşık 50 kilo mama dağıtımı yapıyor. Kaleiçi sokaklarının her köşesine kedi ve köpek mamaları bırakan ekipleri gören sokak hayvanları, esas duruşa geçerek polislerin etrafından ayrılmıyor.



“Ulaşabildiğimiz kadar hayvana ulaşarak besleme yapıyoruz”

Sadece Kaleiçi’nde değil ulaşabildikleri her yerde hayvanları beslediklerini söyleyen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinden Komiser Emel Ünlü, “Biz Antalya genelinde hayvanlara karşı işlenen suçlara bakıyoruz. Eziyet, aç susuz bırakma, trafikte araçla çarpıp kaçma gibi konular. Ancak pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasakları kapsamında can dostlarımız, aç susuz kalmakta. İnsanlar evlerinde kapalı kaldıkları için hayvanlara yardım edememekte. Biz de bu kapsamda Antalya genelinde ulaşabildiğimiz kadar hayvana ulaşarak besleme yapıyoruz” dedi.



“Hayvanlarımıza yardımcı olmak amacı ile beslemelerini yaparak mama veriyoruz”

Sokak hayvanlarına yardımcı olmak amacı ile mama verdiklerini söyleyen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinden Polis Memuru Burak Hazır, “Sokağa çıkma yasaklarında sokaklardaki hayvanlarımıza yardımcı olmak amacı ile beslemelerini yaparak mama veriyoruz. Aynı zamanda sadece şehir merkezi değil, kırsal alanlarda da aynı şekilde sokak hayvanlarımıza yardımcı oluyoruz” diye konuştu.



“Aşağı yukarı 4050 kilo mama dağıtımı yapıyoruz”

Sokağa çıkma kısıtlamalarında ortalama 50 kilo mama dağıttıklarını söyleyen Polis Memuru Hazır, “Her sokağa çıkma yasağında, hafta sonları sokaklara çıkıp sayısından tam emin olmamakla birlikte hayvanlarımıza besleme yapıyoruz. Günde ortalama 4 pakete yakın mama dağıtmaktayız. Her bir paket 10 kilo. Aşağı yukarı 4050 kilo mama dağıtımı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.