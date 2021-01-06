FETÖ sanığı meslekten ihraç 2 astsubaya hapis cezası

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan meslekten ihraç astsubaylar A.A. 6 yıl 3 ay, A.Y. ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

FETÖ/PDY imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri iddiasıyla yargılanan meslekten ihraç astsubay sanıklar A.A. ve A.Y., Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. İfadelerinde örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.A.'yı 6 yıl 3 ay, A.Y.'yi ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanıkları tahliye etti. Duruşma savcısı tahliye kararına itiraz etti. Savcının itirazı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görüşülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-01-06 11:44:42



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