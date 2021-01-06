Kuluöztürk: "Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuluöztürk: "Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli"

İHA

Kuluöztürk: "Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli"

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, açıklanan enflasyon farkıyla sağlık çalışanlarının hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
2020 yıllık enflasyon rakamlarının kamuoyuyla paylaşılmasıyla sağlık çalışanlarının alacağı zam miktarı netleşti. Açıklanan rakamlarla koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının enflasyona ezdirildiğini iddia eden Başkan Kuluöztürk, “Kamuda pandemi sürecinde en fazla yıpranan kesim sağlık çalışanları oldu. Salgınla mücadelede canlarını ortaya koyan sağlıkçılarımız maalesef yine hayal kırıklığı yaşadılar” değerlendirmesinde bulundu.

Haklılığımız ortaya çıktı
Yetkililerin sağlık çalışanlarının seslerine kayıtsız kalmaması gerektiğini aktaran Kuluöztürk, “5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 için yüzde 3+3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Enflasyon farkı ödemesi bir lütufmuş gibi önümüze getirildi. Zammı enflasyon farkı değil, masa belirlesin diyoruz. Bu uygulama nedeniyle her toplu sözleşmede sıfır zam alıyoruz diyoruz ve şu an ortaya çıkan tabloya göre de haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kamu işvereni 6. dönem toplu sözleşmede enflasyon farkı uygulamasında vazgeçmeli” diye konuştu.

Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli
Sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı ortaya koydukları mücadelenin alkışlarla tebrik edilmekten öteye geçemediğini vurgulayan Kuluöztürk, “Sağlıkçılarımız aylardır izin kullanmadan, sevdiklerinden ayrı kalarak virüse karşı mücadele veriyor. Diğer memurlardan fazla mesai yapıyoruz ve ölüm riskiyle karşı karşıyayız. İnsanlara nefes olmak için kendi nefeslerimizden vazgeçiyoruz. Sağlık çalışanlarımızı gösterilen destek alkışlardan öteye geçmeli. Kamu çalışanları içinde pandemiye karşı en çetin mücadeleyi ortaya koyan, en çok yıpranan sağlıkçılarımız oldu. Sağlıkçılar çalışanları, morallerinin yüksek tutulması gerektiği bu zorlu süreçte enflasyona ezdirilmemelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine destek
270 noktada 16 bin ton kömür denetlendi Büyükşehir’den kömür satıcıları ve seralara sıkı denetim
YEREL HABERLER 270 noktada 16 bin ton kömür ...
FETÖ sanığı meslekten ihraç 2 astsubaya hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı meslekten ihraç 2 astsubaya hapis cezası
`Pandemide evde kalan çocuklar için pratik ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlanmalı´
YEREL HABERLER `Pandemide evde kalan çocuklar için pratik ve ...
Ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler
YEREL HABERLER Ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler
Demre'deki ören yerlerini geçen yıl 242 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Demre'deki ören yerlerini geçen yıl 242 bin kişi ...
FETÖ şüphelisi eski astsubayların tahliyesine itiraz
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski astsubayların tahliyesine itiraz
Üç aracın birbirine girdiği kazada kimsenin burnu kanamadı Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Üç aracın birbirine girdiği kazada kimsenin burnu ...
Alıcıya vade imkânı, satıcıya tahsilat garantisi ATSO ve Halkbank’tan KOBİ’leri rahatlatacak anlaşma
YEREL HABERLER Alıcıya vade imkânı, satıcıya tahsilat garantisi ATSO ...
Polis ekipleri sokak hayvanları için günde 50 kilo mama dağıtıyor Hayvanlara karşı işlenen suçlardan sorumlu polisler ellerinde mama sokak sokak geziyor Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanları için günde 50 kilo mama dağıtıyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri sokak hayvanları için günde 50 kilo ...
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan ...
ATB'den üyelerini rahatlatacak finansman anlaşması
YEREL HABERLER ATB'den üyelerini rahatlatacak finansman anlaşması
Eşinden boşanan Kongolu Marlene´in bebeğiyle yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER Eşinden boşanan Kongolu Marlene´in bebeğiyle yaşam ...
Anne karnında müzikle tanışan Irmak, kemanıyla başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Anne karnında müzikle tanışan Irmak, kemanıyla ...
'Canım kadar sevdim' dediği kedisini magandalar tüfekle vurdu
YEREL HABERLER 'Canım kadar sevdim' dediği kedisini magandalar ...
Turizmcilerin 2021'de umudu aşı
YEREL HABERLER Turizmcilerin 2021'de umudu aşı
Kumluca'da yağan dolu seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Kumluca'da yağan dolu seralara zarar verdi
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Korkuteli'nde 507 yeni doğum olurken 19 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korkuteli'nde 507 yeni doğum olurken 19 kişi hayatını ...
Korkuteli SYDV’den 2020 yılında 13 milyon liralık yardım
YEREL HABERLER Korkuteli SYDV’den 2020 yılında 13 milyon liralık ...
Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza yaptılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza ...
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat
YEREL HABERLER FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat
Yurt dışı seyahatte süre artacak, iç turizme talep artacak Turizmde 2021 yılı için 3 önemli değişim Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: "Tatil güzel zaman geçirme etkinliğinden çıkarak, bir terapi, yaşam sevinci boyutuna geçti" "Dünya turizminin önde gelen büyük nüfuslu ülkeleri dış turizmden oluşacak açığı iç turizm ile telafi etmeye çalışacak"
YEREL HABERLER Yurt dışı seyahatte süre artacak, iç turizme talep ...
Yağmurda ıslanan köpeğe polis şefkati
YEREL HABERLER Yağmurda ıslanan köpeğe polis şefkati

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X