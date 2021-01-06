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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düden Şelalesi, son yağmurlarla çağladı

DHA

Düden Şelalesi, son yağmurlarla çağladı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KÜRESEL ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi birçok farklı nedenlerle su miktarında ciddi azalmanın yaşandığı Antalya'nın önemli şelalesi Düden, son yağmurlar ile birlikte çağlamaya başladı. Eşsiz manzarası ve doğa güzelliğiyle dikkat çeken şelale, yerli ve yabancı olmak üzere turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Yazkış binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nde su akışı hızlandı. Son yağmurlarla birlikte şelalenin suyunda ciddi oranda artış oldu. Şelaleyi gezmeye gelen turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Şelalenin üst kısmında başlayıp, akış yönüne doğru yürüyüş yollarında dolaşmayı ihmal etmeyen tatilciler, manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kalabalıktan uzak kalıp doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen Antalyalıların yanı sıra, tatil için yurt dışından gelen turistlerin de akın ettiği şelalenin görsel güzelliği suyun gür akmasıyla bir kat daha arttı. Yaz aylarına göre su debisinde gözle görülür artışın yaşandığı şelalenin çevresindeki ağaçlar ve doğa, pastel renkleriyle gözlere hitap edip ruhu dinlendiriyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen şelalenin İşletme Sorumlusu Müdür Rıfat Ünal, yılda 1 milyon ziyaretçinin şelaleyi gezip görme imkanı yakaladığını söyledi. Ünal, "Ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu yabancı turistler. Yaz aylarında suyun debisinde tarımsal sulamaya bağlı olarak bir düşüş gözleniyor. Tamamen kesilmesi söz konusu değil. Kış aylarında ise yağmurlar, su akışının daha gür ve dikkat çekici olmasını sağlıyor. İşte bu aylarda tam anlamıyla şelale görünümü kazanıyor. Antalya içinde doğa harikası bir yer" dedi.
ŞELALEYİ BESLEYEN KANALA ÇÖP ATMAYIN
Düden Şelalesi gibi Antalya için önemli bir turizm noktasının birtakım olumsuzluklardan etkilendiğini anlatan Rıfat Ünal, "Su yaklaşık 40 kilometre kanaldan geçerek şelaleye ulaşıyor. Yol üzerinde vatandaşlar kimi zaman kanala çöp atıyorlar. Bu çöpler buraya kadar iniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak temizlemek için elimizden gelini yapıyoruz, fakat çevre duyarlılığı için vatandaşlarımızdan kanala plastik şişe ve çöpler atmamalarını istiyoruz" diye konuştu.
İSTANBUL'DAN GELİP ŞELALEYİ GEZDİLER
Üç günlük tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'dan Antalya'ya gelen Hüseyin Cem Özkaya, "Şelalenin ismini çok duymuştum. Ailemle birlikte gezme fırsatı yakaladım. Çok güzel tertemiz havası olan bir yer" dedi.
Doğa tutkunu olduğunu ve doğanın korunmasını istediğini anlatan Derya Özkaya, "Koronavirüs kısıtlamaları doğanın kendine gelmesini biraz da olsa sağlamış. Şelaleyi saatlerce izledim. Ruhum dinlendi" diye konuştu.
İRAN'DAN GELEN MİSAFİRLERİNİ GEZDİRDİ
7 yıldır Türkiye'de yaşayan İranlı Peli Kadari, İran'dan gelen misafirlerine şelaleyi gezdirdi. Yılda birkaç kez şelaleye geldiğini anlatan Kadari, "Burayı çok beğeniyorum. Gerçekten doğa olarak çok güzel bir yer. İran'dan gelen misafirlerim de burayı gördüklerinde şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ifade etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-01-06 13:29:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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