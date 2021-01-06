Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)KARAMAN'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. (32), Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin takibiyle yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A.'nın ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takiple S.A.'nın, Kadıpaşa Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

S.A.,, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-01-06 13:33:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.