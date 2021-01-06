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8 aydır kayıp kızının elbiselerini koklayıp, yolunu gözlüyor

DHA

8 aydır kayıp kızının elbiselerini koklayıp, yolunu gözlüyor


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Semra Şenocak (61), 8 ay önce kaybolan kızı Sinem Şenocak'ın (33) bulunmasını istedi. Kızının her an geri gelecekmiş gibi kapıya baktığını belirten Şenocak, "O yokken fotoğraflarına bakıp, tişört ve gömleklerini kokluyorum" dedi.
Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde oturan Sinem Şenocak, mayıs ayında bir arkadaşıyla görüşmek için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Anne Semra Şenocak'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı, ancak sonuç alınamadı.
'AYLAR OLDU ÇOK ÖZLEDİM'
Kızının gelmesi ümidiyle her an kapıya bakıp, ona ait tişört ve gömlekleri koklayarak hasret giderdiğini anlatan Semra Şenocak, bulunması için CİMER'e başvuruda bulunduğunu söyledi. Bir otelde garson olarak çalışan kızı kaybolduktan sonra odasındaki yatağın altında hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde bulduğunu aktaran Semra Şenocak, şöyle konuştu:
"Mayıs ayında eve gelen arkadaşları ile iş görüşmesini yapacağını belirterek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamadık. Antalya'da Zeytinköy olarak bilinen yerde olabileceğini tahmin ediyoruz. Kızımı maddeye de alıştırmış olabilirler. Aylar oldu çok özledim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Birkaç gizli numaradan arama yapıldı, o olduğunu düşünüyorum. Devlet büyüklerimden bana yardım etmelerini istiyorum. Kızım, bir an önce bulunsun."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-01-06 14:33:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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