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Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası

İHA

Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz yıl pompalı tüfekle girdiği eczanede rastgele ateş eden şüpheli hakkında karar verildi. Tutuklu sanık Ali Y., 'mala zarar verme' ve 'nitelikli silahlı yağma' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Olay, 4 Ağustos 2020 tarihinde Kökez Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T.’nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti. Olayın ardından şüpheli Ali Y. yakalandı.
Tutuklu sanık Ali Y. yargılandığı davada, 'mala zarar verme' ve 'nitelikli silahlı yağma' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eczacı o anları anlattı
Eczanenin sahibi Ayşe Baygut, şüphelinin ablasının akrabasının alacak meselesi yüzünden eczaneye saldırdığını söyledi. Baygut, “Parayı bizden alabileceğini zannetti. Silahlı saldırıda bulundu. Daha önce de eczaneyi taşlamıştı. Biz, ‘o yaptı’ diyememiştik. Bugün de bu şekilde onun olduğunu öğrendik. Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı. Kimsenin günahına girmek istemedik, o olduğunu biliyorduk. Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlatıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş” dedi.

Yaşanan panik eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Ali Y.’nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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