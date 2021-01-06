Antalya'da 1 yılda 65 bin sürücüye 33 milyon liralık ceza yazıldı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da jandarma ekipleri geçen yıl kuralları ihlal eden 65 bin sürücüye toplam 33 milyon liralık ceza yazdı, 15 bin aracı trafikten menedip haklarında yakalama kararı bulunan 650 kişiyi de adli makamlara sevk etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. Geçen yıl 1 milyon 100 bin araç ve şahıs sorgusunun yapıldığının açıklandığı raporda trafik kural ihlali yapan 65 bin sürücüye toplamda 33 milyon liralık para cezası uygulandığı belirtildi. 15 bin aracı trafikten meneden jandarma trafik timleri, haklarında yakalama emri bulunan 650 kişiyi de adli makamlara teslim etti.

Faaliyet raporunda Antalya'da jandarma kontrolünde olan bölgelerinde son yılların en düşük kaza seviyesine ulaşıldığı da açıklandı. Ölümlü kazaların yüzde 10, yaralamalı kaza sayısının ise yüzde 20 azaldığı belirtilen faaliyet raporunda sürücülere verilen seminerlerin ve yol kontrol noktalarındaki uyarıların faydasının olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da jandarma trafik şube müdürlüğünce okullara gidemeyen yaklaşık 30 bin öğrenciye trafik bilincini aşılamak için online olarak trafik eğitimleri verildiği de kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-01-06 16:03:37



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