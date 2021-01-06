Manavgat’ta sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında cinsel uyarıcı ilaç, alkol aroma kiti ve etiketler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 72 adet cinsel uyarıcı ilaç, 13 litre etil alkol, 17 adet alkol aroma kiti ve 48 adet etil alkol ibareli etiket ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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