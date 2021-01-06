Şehit Er Özcan Kırıt’ın adı mahallesinde yaşayacak

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Muratpaşa Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısında, 29 yıl önce Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Antalyalı Jandarma Er Özcan Kırıt’ın isminin Güzeloba Mahallesi’nde parka verilmesini oybirliğiyle kabul etti.

Muratpaşa Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye hizmet binasında bulunan kültür salonunda gerçekleştirilen ocak ayı oturumunda, covid19 pandemisi dolayısıyla, meclis üyeleri seyirci koltuklarına aralıklarla oturdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleşen mecliste önergelerle birlikte 29 gündem görüşüldü.

Yılın ilk meclis toplantısında Muratpaşa Belediye Meclisi, 1992’de Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Özcan Kırıt’ın adının parka verilmesi kabul edildi. Şehit Jandarma Er Özcan Kırıt adı, aynı zamanda mahallesi olan Güzeloba’da Havaalanı Caddesi ve 2243 Sokak kesişiminde bulunan parka verildi.

Muratpaşa Belediyesi Meclisi’nde, ayrıca, aralık ayında Suriye'nin Rasulayn bölgesinde teröristlerinin düzenlediği hain saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un isminin bir parka verilmesi de önergeyle gündeme aldı. İlgili gündem görüşülmek üzere meclis komisyonlarına sevk edildi.

Meclis, ayrıca, Muratpaşa Belediyesi’nde 19941999 yılları arasında meclis üyeliği görevinde bulunan ancak geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çakmak adının da Muratpaşa Mahallesi’nde 594 Sokak’ta bulunan parka verilmesi oy birliğiyle kabul etti.

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