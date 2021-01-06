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Anavatan Partisi'nden Özal'ın heykeline maske takılmasına tepki

DHA

Anavatan Partisi'nden Özal'ın heykeline maske takılmasına tepki


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan 8´inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına Anavatan Partisi'nden tepki geldi. İl Başkanı Alihan Kansu, "Merhum Turgut Özal'ın anısına ve hatırasına yapılan saygısızlıktır. Bu saygısızlığı kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" dedi.
Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dünyaca ünlü tatil merkezi Side´nin merkezinde bulunan Sırma Tatil Sitesi'ndeki yazlığında hem DPT müsteşarlığı döneminde hem de başbakanlığı döneminde zaman zaman gelerek tatil yaptı. Sitede yaşayanlar Turgut Özal'ın anısını canlı tutmak amacıyla 1990'lı yıllarda sitenin bahçesine denize bakacak şekilde ayağında deniz terliği, şort ve tişörtlü heykelini yaptırdı. Geçen yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en etkili korunma yöntemlerinden biri maske olurken, Turgut Özal'ın heykeline de maske takıldı. Sahilde yürüyüş yapan bir kişinin taktığı düşünülen maskenin, Covid-19 için farkındalık yaratmak amacıyla takılmış olabileceği belirtildi.
Olayı, basında yer alan haberlerden öğrendiklerini ifade eden Anavatan Partisi Antalya İl Başkanı Alihan Kansu, bugün konuyla ilgili Özal heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Maske takma eylemini salgında bir farkındalık oluşturma çabası yerine, bir devlet büyüğüne karşı saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirten Kansu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Maskeyi takan kişinin eylemini yaparken maske takıp takmadığını da sormamız lazım. 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası Manavgat ilçesine bağlı Side'de merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilk tatil yaptığı bölgede yaşayan vatandaşlarımız tarafından heykeli yaptırılmıştır. Geçen yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından korunma araçlarımızdan maske, hayatımızda büyük bir yer edinmektedir. Yılbaşı nedeniyle yasakların etkin olduğu günlerde ilçemizde bulunan partimizin kurucusu ve 8´inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın heykeline maske takıldığı görülmüştür. Haberleri okuduğumuzda sahilde yürüyüş yapan yabancı uyruklu şahsın maskeyi taktığı bilgisini aldık. Bununla beraber basında çıkan haberlerin sonucunda Covid19 farkındalığı için takıldığı söylenmektedir. Pandemi süreci içerisinde bulunduğumuz şu günlerde farkındalık adına çok fazla eylem bulunurken kurucumuz ve 8´inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın heykeline takılan maske farkındalığı, heykelin yapılış amacını aşmıştır. Merhum Turgut Özal'ın anısına ve hatırasına yapılan bir saygısızlıktır. Anavatan Partisi İl Başkanlığı olarak çalışmalarımıza devam ederken üzücü bir durum ile karşı karşıya geldiğimiz için biz de üzgün durumdayız. Merhum Cumhurbaşkanımızın hatırasına ve anısına yapılan bu davranış saygısızlıktır. Asla ama asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu saygısızlığı kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu davranışı yapan şahıs ve şahıslardan özür bekliyoruz." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-01-06 19:18:58

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