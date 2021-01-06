Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -
STAT: Antalya
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: BoffinVeysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin(Dk.87 Podolski), Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik(Dk.64 Eren Albayrak), Amilton(Dk.90 İmeri), Orgill
FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano VivienoEnzo Roco, Gaston Campi, Vegar Hedenstad(Dk.46 Ramazan Civelek), Jure Balkovec, Baldou N´Diaye(Dk.82 Andrea Bertolacci), Lucas Biglia, Alassane Ndao, Koray Altınay(Dk.53 Emre Çolak), Fabio Borini, Artur Sobiech(Dk.66 Mevlüt Erdinç)
GOLLER: Dk.10 Jure Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk.19 Hakan Özmert (PEN), Dk.37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk.71 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Koray Altınay, Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.84 Enzo Roco (Fatih Karagümrük)
Süper Lig´in 17'nci haftasında Antalya´da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük´ü 3-1 yendi.
10´uncu dakikada Fatih Karagümrük rakip ceza alanı dışı sağ çaprazından, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Jure Balkovec´in sert şutu kaleci Boffin´in solundan ağlarla buluştu: 0-1.
14´üncü dakikada Nuri Şahin´in ceza alanı dışından sert şutu, Koray Altınay´a çarptıktan sonra kaleci tarafından oyun alanına geri gönderildi. Sonrasında gelişen atakta Amilton´un vuruşu auta gitti. Nuri Şahin´in pozisyonunda Koray Altınay´ın topa elle müdahale ettiğini belirleyen VAR hakemleri, maçın hakemi Hüseyin Göçek´i uyardı. VAR ekranına giden Göçek, pozisyonu bir kez daha izledikten sonra penaltı kararı verdi.
19´uncu dakikada topun başına geçen Hakan Özmert´in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.
37´nci dakikada Amilton sol kanattan topla birlikte rakip ceza alanına girdi. Kale önüne ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Ancak top Gökdeniz Bayrakdar´ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 2-1 üstünlüğü ile kapandı.
49´uncu dakikada Alassane Ndao topu sağ kanattan penaltı noktasına çıkardı. Baldou N´Diaye´nun gelişine vuruşu yandan auta gitti.
61´inci dakikada ceza alanı içinde, kaleyi karşıdan gören noktadan Doğukan Sinik´in sert şutunu kaleci Emiliano Vivieno taca gönderdi.
67´nci dakikada Baldou N´Diaye topu sol çaprazdan Emre Çolak´a gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi dışından sol ayağı ile sert şutu kaleci Boffin´de kaldı.
70´inci dakikada Emre Çolak´ın ceza yayı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.
71´inci dakikada Amilton´un pasında, Eren Albayrak´ın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu, kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.
84´üncü dakikada Amilton´a sert hareketinden dolayı Enzo Roco kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-06 21:07:32
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