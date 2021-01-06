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Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17. haftasında FT Antalyaspor, Fatih Karagümrük’ü 31 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanttan kale çizgisine inen Ndao’nun, içeriye çevirdiği topa N’diaye’nin vuruşu üstten auta gitti.
60. dakikada defanstan kaptığı topla ceza sahasına giren Doğukan Sinik’in şutunu kaleci taca gönderdi.
67. dakikada N’diaye’nin sol kattan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Çolak’ın gelişine yerden sert şutu kalecide kaldı.
69. dakikada Biglia’nın pasında ceza ayayı üzerinde topla buluşan Emre Çolak’ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
70. dakikada Amilton’un pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Eren Albayrak’ın şutu kalecini solundan ağlara gitti. 31
84. dakikada Roco, Amilton’a yaptığı sert hareketin ardından direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+4. dakikada atılan uzun topla kaleci ile karşıya kalan Orgill'in şutu Viviano'da kaldı.

Stat: Antalya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Bünyamin Balcı xx, Kudriashov xx, Nuri Şahin xx (Podolski dk. 86 ?), Hakan Özmert xx, Gökdeniz Bayraktar xxx, Doğukan Sinik xx (Eren Albayrak dk. 63 xx), Amilton xx, (İmeri dk. 90 ?), Orgill xx
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz
Teknik direktör: Ersun Yanal
Fatih Karagümrük: Vivieno x, Roco x, Campi x, Hedenstad x (Ramazan Civelek dk. 46 x), Balkovec xx, N’Diaye x (Bertolacci dk. 82 x), Biglia x, Ndao x, Koray Altınay x (Emre Çolak dk. 52 x), Borini x, Sobiech x (Mevlüt Erdinç dk. 66 x)
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Arveladze, Jimmy Durmaz
Teknik direktör: Atılay Canel
Goller: Balkovec (dk. 9) (Fatih Karagümrük), Hakan Özmert (dk. 19 pen.), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 38), Eren Albayrak (dk. 70) (FT Antalyaspor)
Kırmızı kart: Roco (dk. 84) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Koray Altınay, Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (FT Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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