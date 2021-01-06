Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 31'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrası basın toplantısında tek bir cümle kurarak, “Bugün sahaya çıktık 31 yenildik, teşekkür ederiz” dedi.
Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük 10 öne geçtiği karşılaşmada FT Antalyaspor’a 31 mağlup oldu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Canel, tek cümle kurdu. Canel, ”Bugün sahaya çıktık, 31 yenildik, teşekkür ederiz” dedikten sonra basın toplantısını sonlandırdı.
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