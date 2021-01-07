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2020'de en fazla kuş türü, Antalya'da gözlendi

DHA

2020'de en fazla kuş türü, Antalya'da gözlendi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KUŞ gözlemcileri tarafından dünyanın en yaygın kullanılan uluslararası kuş gözlem platformu eBird üzerinde yer alan kayıtlara göre, 2020 yılında Türkiye'de en fazla kuş Antalya'da gözlendi. Antalya'da bir yıl içerisinde 289 kuş türü kayıt altına alındı.
Kuş gözlem platformu eBird kayıtlarında, Türkiye genelinde illere göre yapılan kuş gözlem sayıları ve kuş gözlemi yapan isimler belli oldu. Kayıtlara göre, 2020 yılında Türkiye'de en fazla kuş türü Antalya'da gözlendi. Bir yıl içinde toplam 289 kuş türünün kayıt altına alındığı Antalya'yı, 280 türün kayıt altına alındığı İstanbul izlerken, üçüncü sırada 270 kuş türüyle Ankara yer aldı. İlk 10 il sıralamasında 269 türle Bursa, 265 türle Çanakkale, 244 türle Kars, 242 türle Kayseri, 241 türle Mersin, 238 türle Hatay, 231 türle Muğla yer aldı.
TÜM ZAMANLARIN LİDERİ MERSİN
Tüm zamanların kayıt altına alındığı tür sıralamasında ise Mersin 349 türle birinci, Hatay 346 türle ikinci, İstanbul 341 türle üçüncü sırada. Diğer iller Adana 336, Antalya 331, Kayseri 325, Ankara 323, Bursa, Konya ve Muğla 322'şer, Samsun 318, İzmir 314 tür olarak sıralandı.
KUŞ GÖZLEMİNDE ÜÇÜNCÜ
Antalya'da 10 yıldır kuş gözlemciliği yapan ve 2020 yılında Antalya'da kuş gözlemi yapan isimler sıralamasında üçüncü olan veteriner hekim Gökçe Coşkun, "Geçen yıl Antalya'da 289 kuş türü kayıt altına alındı. Antalya kuş gözlem ailesi olarak büyük mutluluk içindeyiz. Tüm yıllara baktığımızda Antalya, eBird Türkiye listesinde 331 tür ile beşinci sırada yer alıyor" dedi.
EN ÖNEMLİ KAYIT AKÇAYLAK
Özellikle ilkbahar göçünde birçok kuş türünün ilk konaklama veya yaşam alanı olarak Antalya'yı seçtiğini belirten Coşkun, 2020'deki gözlemlerde Antalya için ender görülen veya ilk defa kaydı yapılan türler arasında tepeli patka, duvar tırmaşık kuşları olduğunu kaydetti. Coşkun, Antalya için 2020'deki en önemli kaydın ise akçaylak kuşu olduğunu belirterek, "İlk olarak Özcan Kılıç tarafından Boğazkent'te görüntülendi. Antalya için çok önemli bir kayıttı" diye konuştu.
HANGİ TÜRLER GÖZLENDİ
Coşkun, sulak alanlarda çokça İzmir yalı çapkını, çıkrıkçın ördekleri, çamurcun ördekleri, kıl kuyruk ve suna, Akseki ve Feslikan Yaylası gibi yüksek yayla kesimlerinde kar serçeleri, kara isketeler ve gökardıç kuşlarının kayıt altına alındığını kaydetti. Coşkun, Antalya'nın kıyı kesimlerinin çöl iklimini andırdığı için de ilkbahar döneminde çöl kuyruk kakanı ve ender rastlanan çöl koşarı kuşlarının Manavgat sahilinde gözlendiğini dile getirdi.
KUŞLARIN PEŞİNDE
2020'de pandemi günlerini unutturan ve moral veren zamanlar geçirdiklerini kaydeden Coşkun, "Doğaya olan sevgimizin yanında ona saygımızı da koruduk. Son iki yılda Antalya'da artan kuş gözlemci sayısı ve deneyimli arkadaşlarımızın desteği bu liderliği almamızı sağladı. Herkese teşekkürler. Kimi zaman deniz kıyısında kum kuşlarını gözlemledik, kimi zaman çayırlıklarda ötücülerin peşindeydik, kimi zaman da Toroslar'da kar serçelerinin peşine düştük" diye konuştu.
YAŞAM ALANLARI YOK OLUYOR
Kuşların ve diğer yaban hayvanlarının yaşam alanlarının yok oluşunu zaman içinde görmekten de büyük üzüntü duyduklarına dikkat çeken Coşkun, "Kuruyan akarsular, yok olan sahiller, yanan ormanlar, çöplüğe dönen çayırlıklar. Doğaya değerin artması için onun farkına varan insanların da artması gerekiyor. Çünkü bilmediğimiz bir şeyi korumak mümkün değil. 2021'de daha çok doğaseverle daha fazla kuş gözlemlemeyi umut ediyoruz. Yakında çıkacak Antalya Kuş Gözlem kitabımızın da bu farkındalığı artıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-07 08:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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