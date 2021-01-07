Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli oynattı Kilogramı 8-9 liraya kadar çıkan biber fiyatlardan mutlu olan çiftçinin elinde biberle oyun havası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli oynattı Kilogramı 8-9 liraya kadar çıkan biber fiyatlardan mutlu olan çiftçinin elinde biberle oyun havası

İHA

Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli oynattı Kilogramı 8-9 liraya kadar çıkan biber fiyatlardan mutlu olan çiftçinin elinde biberle oyun havası

Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da yüksek seyreden yeşil biber fiyatlarından mutlu olan üretici hasat yapılan sera içinde ellerinde biberlerle çifte telli oynadı.
Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi’nde örtü altı serada yeşil biber üretimi yapan iki çiftçiyi, diğer yıllara oranla yüksek seyreden fiyatlar mutlu etti. Diğer işçiler sera içinde biber hasadı yaparken iki çiftçi el radyodan açtıkları oyun havası eşliğinde oynadı. Her zaman düşük fiyatlardan yakınan çiftçilerin ellerinde biberle hareketli müzik eşliğinde oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. İki çiftçinin mutluluk içinde oynamalarını ise arkadaşları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Aksu’daki biber üreticileri de geçen yıla oranla fiyatların yüzde 3040 yüksek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

"Fiyatlar sevindirici"
Biber üreticisi Ali Celbiş, 20 dönüm serada biber üretimi yaptığını dile getirdi. 40 dönümde yazın yaylada üretim yapmayı planladıklarını kaydeden Celbiş, “Biberlerin fiyatı geçen yıla göre yüz güldürüyor. Allah bereket versin. Maliyetimizi yüksek ama fiyatlar çok iyi. Bu şekilde devam ederse biz de mutlu oluruz. Geçen yıla göre biberin fiyatı yüzde 3040 daha yüksek. Tatlı kahvaltılık biber 89 TL, sivri 67 arasında gidiyor. En düşük 5 en yüksek 9 TL arasında. İhracat ta açık olduğu sürece hem biz hem de herkes kazanır” dedi.
Türk çiftçisinin çalışkan olduğunu ve ürettiği ürünlerin dünyaya yeteceğini ifade eden Celbiş, “Şu an bu bibere gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Fiyatlar pahalı değil. Şu fiyatlar çok güzel, yüz güldürüyor. Bu fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor, arkadaşlarımızın da oynaması bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020'de en fazla kuş türü, Antalya'da gözlendi
YEREL HABERLER 2020'de en fazla kuş türü, Antalya'da gözlendi
Bakımları için kredi çektiği kedileri ısıtmak isterken evi yandı
YEREL HABERLER Bakımları için kredi çektiği kedileri ısıtmak ...
Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ...
Yanal: "Kritik bir galibiyetti"
YEREL HABERLER Yanal: "Kritik bir galibiyetti"
Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”
YEREL HABERLER Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1
Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK ...
Serası dolu nedeniyle zarar gören kadın çiftçinin tepkisi: ”Patlıcan pahalı diyenler şu halimize baksınlar” Yağan dolunun ağırlığını taşıyamayan sera çöktü, kadın çiftçi gözyaşlarını zor tuttu
YEREL HABERLER Serası dolu nedeniyle zarar gören kadın çiftçinin ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük ...
Anavatan Partisi'nden Özal'ın heykeline maske takılmasına tepki
YEREL HABERLER Anavatan Partisi'nden Özal'ın heykeline maske ...
2020 yılında 65 bin sürücüye toplam 33 milyon TL ceza kesildi İhlal yapan sürücülere jandarmadan ceza yağdı
YEREL HABERLER 2020 yılında 65 bin sürücüye toplam 33 milyon TL ceza ...
Ocak ayında deniz keyfi yaşadılar Manavgat’ta turistler denizin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Ocak ayında deniz keyfi yaşadılar Manavgat’ta ...
Şehit Er Özcan Kırıt’ın adı mahallesinde yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Er Özcan Kırıt’ın adı mahallesinde yaşayacak
Antalya'ya getirilen 17 kilogram esrar ele geçirildi Uyuşturucu madde ticaretine iki tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'ya getirilen 17 kilogram esrar ele ...
Manavgat’ta sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta sahte içki yapımında kullanılan ...
Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı Kaybolduktan 2 gün sonra evine dönen kedinin topalladığını görünce gerçek ortaya çıktı Röntgen filmi çekilen kedinin vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi
YEREL HABERLER Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu ...
Antalya'da 1 yılda 65 bin sürücüye 33 milyon liralık ceza yazıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 1 yılda 65 bin sürücüye 33 milyon liralık ...
Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası
8 aydır kayıp kızının elbiselerini koklayıp, yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER 8 aydır kayıp kızının elbiselerini koklayıp, yolunu ...
Eğirdir Gölü, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X