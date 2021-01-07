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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Uysal Abay Madalyasına layık görüldü

İHA

Ümit Uysal Abay Madalyasına layık görüldü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kazak edebiyatının kurucusu, şair Abay Kunanbayoğlu’nun doğumunun 175’inci yılı dolayısıyla ilan edilen ‘2020 Abay Kunanbayoğlu Yılı’ kapsamında verilen Abay Madalyasına layık görüldü.
Türk dünyasının eğitim, bilim ve kültür örgütü olarak 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Kültür Bakanlarının imzaladığı anlaşmayla kurulan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), 2020 Abay Kunanbayoğlu Yılı dolayısıyla verilen ‘Abay Madalyası’na değer görülen isimleri Ankara’da düzenlenen törenle açıkladı.

Türk dünyasına bağlılık
Aynı zamanda “Abay'ı Okumak” kitabının da tanıtımın yapıldığı törende TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Abay Kunanbayoğlu’nun doğumunun 175’inci yılı dolayısıyla, 2020’de çok sayıda etkinlik düzenlendiğini söyledi. Bunların verdiği ilhamla Abay Kunanbayoğlu’nun mirasının gelecek yıllarda da yaşatılacağını söyleyen Kaseinov, “Türkiye Cumhuriyeti gerek halkı gerekse resmi kurumlarıyla yıl boyunca Abay'ın aziz hatırasının yaşatılması için Türk dünyasına olan bağlılığını açık yüreklilikle ortaya koymuştur” diye konuştu.
Diğer konuşmaların ardından törende Abay Kunanbayoğlu’nun tanıtılmasına katkı sunan kişi ve kuruluşlara verilen ‘Abay Madalyası’ sahipleri açıklandı. Geçen yıl eylül ayında, Çağlayan Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen Abay Kunanbayoğlu Parkı ve rölyefi dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında siyasetçiler, büyükelçiler, gazeteciler, akademisyenler, yazarlar ve belediye başkanlarının yer aldığı 12 isimle birlikte Abay Madalyasının sahibi oldu.
Başkan Uysal, kendisine layık görülen Abay Madalyası için TÜRKSOY’a teşekkürlerini dile getirdi. Abay Kunanbayoğlu'nun Türk dünyasını bir arada tutan ve gelecek yıllarda da tutacak isimlerden olduğunu belirten Başkan Uysal, “Abay Kunanbayoğlu, özgür insanların yurdu Kazakistan’dan dünyaya ‘İnsanlığı tehdit eden en olumsuz değerler tembellik, cahillik ve zalimliktir’ diye sesleniyor. Abay, bu anlamda evrenseldir. Muratpaşa’mızda, büyük ozanın adını verdiğimiz park, bu çerçevede insanlığa, dünya barışana, birlik ve beraberliğimize katkıdır” diye konuştu.

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