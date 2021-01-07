Korkuteli-Bucak karayolunda yoğun sis etkili oldu

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KorkuteliBucak karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.

Özellikle KorkuteliBucak yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Yolda Jandarma trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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