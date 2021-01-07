Kepez’de ekilen 540 dönüm buğday filiz verdi

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Kepez Belediyesi’nin, tarıma farkındalık oluşturmak ve atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla 540 dönüm tarlaya ektiği buğday tohumları filiz verdi.

Kepez Belediyesi, tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında, 540 dönümlük araziye, 11 ton ekmeklik buğday tohumu ekimi gerçekleştirmişti. 540 dönümlük arazide toprak ile buluşturulan tohumlar filizlendi. 11 ton buğday tohumu ile 8 ton gübrenin atıldığı 540 dönüm araziden 220 ton buğday hasadı hedefleniyor.

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