Toplu taşımada kaybolan eşyalar HES kodu ile sahiplerine ulaştırılacak Antalya’da 2020 yılında vatandaşlar toplu taşımada toplamda 29 bin 810 lira unuttu Sahiplerine ulaştırılamayan kayıp eşyalar sosyal hizmetlere bağışlanıyor Unutulan 40 bin liralık senet sahibine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplu taşımada kaybolan eşyalar HES kodu ile sahiplerine ulaştırılacak Antalya’da 2020 yılında vatandaşlar toplu taşımada toplamda 29 bin 810 lira unuttu Sahiplerine ulaştırılamayan kayıp eşyalar sosyal hizmetlere bağışlanıyor Unutulan 40 bin liralık senet sahibine teslim edildi

İHA

Toplu taşımada kaybolan eşyalar HES kodu ile sahiplerine ulaştırılacak Antalya’da 2020 yılında vatandaşlar toplu taşımada toplamda 29 bin 810 lira unuttu Sahiplerine ulaştırılamayan kayıp eşyalar sosyal hizmetlere bağışlanıyor Unutulan 40 bin liralık senet sahibine teslim edildi

Antalya’da 2020 yılı içerisinde toplu taşıma içerisinde unutulan ziynet eşyası ve paraların toplam değeri 29 bin 810 lirayı buldu. 15 Ocak itibari ile Antalya’da toplu taşımaya HES Kodu olmadan binişlerin olmayacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, “Mümkün olacağı kadar hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza HES kodu sayesinde ulaşıp, bulunan eşyalarını kendilerine teslim edeceğiz” dedi.
Antalya’da 2020 yılı içerisinde toplu taşıma içerisinde unutulan ziynet eşyası ve paraların toplam değeri 29 bin 810 lirayı buldu. Toplu taşıma içerisinde kaybolan eşyalar ilgili birimler tarafından 6 farklı depolama alanına götürülerek teslim alınıyor. Eşyalar kategorilerine göre emniyet, mali hizmetler, kuyumcular odası gibi ilgili birimlerce inceleniyor. 24 saat içerisinde bozulacak eşyalar, ekipler tarafından imha ediliyor. Belirtilen süre içerisinde sahiplerine ulaştırılamayan kayıp eşyalar ise sosyal hizmetlere bağışlanarak ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor. 15 Ocak itibari ile Antalya’da toplu taşımaya HES Kodu olmadan binişlerin olmayacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, “Mümkün olacağı kadar hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza HES kodu sayesinde ulaşıp, bulunan eşyalarını kendilerine teslim edeceğiz” dedi.

“Otobüslerde 22 bin 520 TL bulunmuş”
Toplu taşıma içerisinde bulunan mali değerli eşyalardan bahseden Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, “122 adet telefon ve elektronik eşya bize intikal etmiş durumda. Bu eşyalar 3 iş günü içerisinde ilgili emniyet müdürlüğüne teslim ediliyor. 2 bin 986 adet E kent kart unutulmuş vatandaşlarımız tarafından, bu kartlarda kent kart şirketimize teslim edilmiştir. Öte yandan, otobüslerde, 22 bin 520 TL bulunmuş. Bu para, mali hizmetler daire başkanlığımızın emanet hesabına aktarılıyor. Buluntu ziynet eşya olarak da 7 bin 290 TL değerinde otobüslerimizde unutularak bize teslim edildi. Bu eşyalar her ayın ilk haftası kuyumcular odasından değer tespit yapılarak gerekli belgeler alınmak üzere bozdurulup mali hizmetler daire başkanlığına bir yıl süreli aklanmak üzere emanet hesaba yatırılıyor” diye konuştu.

"40 bin TL'lik senet bile unutuldu"
1 ay içerisinde kayıp olan eşyanın sahibinin gerekli yerlere ulaşmaması durumunda eşyayı sosyal hizmetlere verdiklerini söyleyen Uysal, “40 bin TL'lik bile senet bile bulundu. Bu senedi sahibine ulaştırmak için emniyetle irtibata geçtik. TC kimlik numarası üzerinden sahibine ulaştık ve senedi teslim ettik. Vatandaşımız buluntu eşyasını unuttuğu andan itibaren, şoför tarafından bulunması durumunda, 6 depolama alanında bulunan görevlilerce teslim alınıyor. Oradan sonra Ulaştırma Dairesine bağlı mobil ekibimiz depolama alanından günlük bulunan eşyaları toplayıp, kayıp eşya birim sorumlumuza zimmet karşılığı teslim ediyor. Sonraki süreç de, aylık olarak komisyonlarımız kurularak ilgili birimlere gönderiliyor. Eğer günlük akabilecek ve kokabilecek olan eşyalar var ise 24 saat içerisinde ilgili komisyonumuz tarafından imha ediliyor. 1 ay içerisinde vatandaş unuttuğu eşyayı çağrı merkezimize bildirmedi ise sosyal hizmetlere veriliyor ve bu verilen eşyalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor” şeklinde konuştu.

"Parayı ceza almayan şoförlere dağıtıyoruz"
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mustafa Nurettin Tonguç, çağrı merkezlerine gelen şikayet ve istekleri değerlendirdi.
Tonguç, şoförlerle ilgili en çok tehlikeli araç kullanma, durakta yolcuyu almama gibi şikayetlerin yoğunlukta olduğunu dile getirerek, bu durumlarla ilgili gerekli incelemenin ardından cezai işlem uygulandığını belirtti. Cezai işlem sürecinde otobüs kameralarını incelediklerini ve görüntüleri ceza kuruluna gönderdiklerini söyleyen Tonguç, "Kurulda ceza verilen şoföre, gerekli yaptırım uygulanıyor. Bu cezalardan toplanan parayı ise o ay ceza almayan şoförlere veriyoruz. Bir nevi teşvik yapıyoruz. Belediye olarak bu durumda sadece denetim görevini yaparak cezai işlem uyguluyoruz ama o cezayı daha iyi hizmet verene ödül olarak dağıtıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’de ekilen 540 dönüm buğday filiz verdi
YEREL HABERLER Kepez’de ekilen 540 dönüm buğday filiz verdi
ATSO’nun üye sayısı 50 bine yaklaştı 2020 yılında bin 594 şirket kapandı, 4 bin 605 yeni şirket kaydı yapıldı Yabancı sermayeli üye sayısı da 4 bini aştı. Antalya, İstanbul’dan sonra en fazla yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER ATSO’nun üye sayısı 50 bine yaklaştı 2020 yılında bin ...
Prof. Dr. Coşkun Usta: "Aşı olunca her şey normale dönmeyecek" Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta: "Burada size verilen Messenger RNA’lar hiçbir şekilde sizin genetik yapınızla oynayamaz" "Aşı piyasaya çıktıktan sonra iş bitmiş değil" "40 yıldır kullandığımız ilaçlar bile faz 4’tedir nedeni ise her an her şey olabilir" "Bugün aşı oldum 3 gün sonra hastalık kaptım, çok normal kapabilirsiniz, biz aşı yaptığımızda bile koruyuculuk oranımız yüzde 95 olduğunu görüyoruz" "Biz aşı olduğumuzda direkt antikor almıyoruz, o mikrobu tanıtıyoruz" "Bugün aşı oldun maskeyi çıkar bitti mümkün değil, bekle ve vücudun antikor üretsin bunun için bir zamana ihtiyaç var" "Diyorlar ki ‘bize genetik materyal veriyorlar bizim genetiğimizle oynayacaklar’ bu kadar safsata düşünsen aklına gelmez, insanlar bilgi sahibi değiller"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Coşkun Usta: "Aşı olunca her şey normale ...
Korkuteli-Bucak karayolunda yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Korkuteli-Bucak karayolunda yoğun sis etkili oldu
Ümit Uysal Abay Madalyasına layık görüldü
YEREL HABERLER Ümit Uysal Abay Madalyasına layık görüldü
Antalya, pandemiye rağmen 3.4 milyon turist ağırladı
YEREL HABERLER Antalya, pandemiye rağmen 3.4 milyon turist ağırladı
Antalya’da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya’da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu ...
Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı
Başkan Bahar'dan teknoloji atılımına destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bahar'dan teknoloji atılımına destek çağrısı
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli oynattı Kilogramı 8-9 liraya kadar çıkan biber fiyatlardan mutlu olan çiftçinin elinde biberle oyun havası
YEREL HABERLER Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli ...
2020'de en fazla kuş türü, Antalya'da gözlendi
YEREL HABERLER 2020'de en fazla kuş türü, Antalya'da gözlendi
Bakımları için kredi çektiği kedileri ısıtmak isterken evi yandı
YEREL HABERLER Bakımları için kredi çektiği kedileri ısıtmak ...
Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ...
Yanal: "Kritik bir galibiyetti"
YEREL HABERLER Yanal: "Kritik bir galibiyetti"
Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”
YEREL HABERLER Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1
Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK ...
Serası dolu nedeniyle zarar gören kadın çiftçinin tepkisi: ”Patlıcan pahalı diyenler şu halimize baksınlar” Yağan dolunun ağırlığını taşıyamayan sera çöktü, kadın çiftçi gözyaşlarını zor tuttu
YEREL HABERLER Serası dolu nedeniyle zarar gören kadın çiftçinin ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük ...
Anavatan Partisi'nden Özal'ın heykeline maske takılmasına tepki
YEREL HABERLER Anavatan Partisi'nden Özal'ın heykeline maske ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X