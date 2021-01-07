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Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

DHA

Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasında makinede oluşan arıza sonrası çıkan kıvılcımdan yangın çıktı. Toz emme silosunda çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-01-07 13:15:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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