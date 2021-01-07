Freni boşalan sondaj makinesi yüklü kamyon apartmanın bahçesine uçtu Sürücü beton zemine çarpıp parçalanan kabinin içinden yaralı olarak kurtarıldı

Antalya'da kontrolden çıkan sondaj makinesi yüklü kamyon kontrolden çıkıp apartmanın bahçesindeki barbekünün ve kamelyanın üzerine devrildi. İş makinesinin şoförü beton zemine çarparak parçalanan kabinden şans eseri yaralı olarak kurtulurken, kamelyada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Sarılar Mahallesi 3106 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Bıçaklı’nın kullandığı üzerinde sondaj makinesi bulunan 07 06 41 plakalı kamyon dik rampadan çıktığı sırada, başka bir araca yol vermek amacıyla durdu. Freni boşalan kamyon geri geri rampa aşağı inerken hızla yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine yuvarlandı.

Bahçe duvarını aşarak içerisinde barbekü de bulunan kamelyanın üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Hasan Bıçaklı, beton zemine çarparak parçalanan şoför kabininden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yaralanan Bıçaklı, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



"Kazayı bekliyorduk"

İş makinesinin bahçesine devrildiği apartmanın zemin katında oturan kadın, rampanın çok dik olması nedeniyle bu kazayı her zaman beklediklerini belirterek, “Bir anda büyük bir gürültü ile pencereye koştuk ve kamyonu gördük. Kamelyada kimsenin olmaması ve şoförün kazayı yaralı olarak atlatması büyük bir şans” şeklinde konuştu.

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