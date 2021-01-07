Sigara kullanımı erken, alkol kullanımı geç menopoz nedeni



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aksu, sigara kullanımının erken menopoza, alkol kullanımının ise geç menopoza neden olduğunu söyledi.

Antalya'da özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde görevli Op. Dr. Derya Aksu, kadınların ortalama menopoz yaşının 50 olduğunu kaydetti. Op. Dr. Aksu, sigaranın neden olduğu erken menopoza girmenin, kemik erimesinden saç dökülmesi ve psikolojik sorunlara kadar pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini kaydetti. Op. Dr. Aksu, kadınların alkol kullanımının yol açabileceği geç menopozun ise tıpkı erken menopoz gibi bazı sorunlar yaratabileceğine dikkat çekerek, "Geç menopoza girmenin yol açtığı en büyük sorun ise meme ve yumurtalık kanseri riskidir" dedi.

Op. Dr. Derya Aksu, menopozun vücuda etkilerini ise östrojenin azalması nedeniyle ilk 2 yıl içerisinde görülen sıcak basması, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, vajende kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve kanama, vajende kaşıntı, uyku bozuklukları, kroner kalp hastalığı riskinin artması, LDL (kötü kolestrol) yükselmesi, HDL'nin (iyi kolestrol) azalması, ateroskleroz (damar kireçlenmesi), tansiyon hastalıkları ve kemik erimesi şeklinde sıraladı.

EGZERSİZ DE BU DÖNEMDE SON DERECE ÖNEMLİ

Menopozda osteoporoz (kemik erimesi) için ilaç tedavileri uygulanabildiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Aksu, "Bunlar HRT (Hormon replasman tedavisi), kalsiyum vitamin D, SERM (Selektif östrojen modulatör), florid gibi tedavilerdir. Ancak egzersiz de bu dönemde son derece önemlidir" diye konuştu.

HRT'nin sistemik ve lokal uygulanabildiğini anlatan Op. Dr. Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağızdan, burundan ve vajenden uygulama şekilleri vardır. Hormon tedaviye başlamadan önce mutlaka hekim muayenesi gerekir. Bu dönemde gerekirse endometrial biopsi, meme ultrasonu, mamografi, genel kanser taraması ve kan tetkikleri de yapılır. Hormon replasman tedavisinde pıhtılaşma, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve kan yağları (trigriserit) yüksek olan hastalar sıkı takip edilmelidir. Ayrıca endometrium ve meme kanseri şüphesi olan hastalara da dikkatli yaklaşılması gerekir."

Op. Dr. Derya Aksu, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli muayenelerin önemli olduğuna dikkat çekti.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2021-01-07 14:46:40



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