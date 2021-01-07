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Antalyaspor'da Göztepe mesaisi

DHA

Antalyaspor'da Göztepe mesaisi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takımda Karagümrük maçında ilk onbirde forma giyen oyuncular 'Hydroworx: Sualtı koşu bandı' havuzunda çalıştı, ardından soğuk şok odasına girdi. Diğer oyuncular ise Belek'te yer alan Regnum Carya'daki sahada antrenman yaptı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-07 17:49:53

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