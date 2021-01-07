Antalya'da polis, zabıta ve maliyeden ortak operasyon (2)

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962 BİN TL PARA CEZASI

Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerinin, Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurdacılara yönelik ortak operasyonu sonunda, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 hurdacının kapatıldığı, toplamda ise 962 bin 637 lira ceza uygulandığı açıklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-07 19:56:20



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