Esen: “Şehitlerimizin ismi güncel siyasetin malzemesi olmamalı”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şehit Astsubay Esma Çevik’in isminin bir parka verilmesi talebinin güncel siyaset malzemesi yapılmasına üzüldüğünü belirterek, “Şehit Astsubay Esma Çevik’in ismi, bugünkü siyasetin çekişmesi neticesinde değil, hak ettiği için Konyaaltı’nın en güzel yerine verilecek” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin 2021 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin yer aldığı yılın ilk meclis toplantısı 2021 yılının ‘İstiklal Marşı’ yılı ilan edilmesinden dolayı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddeleri görüşülmeden önce meclisteki partilerin sözcüleri, gündem dışı konuşmalar yaptı. Belediye Başkanı Semih Esen de açılış konuşmasında, Konyaaltı’nda gündeme gelen bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Semih Esen, ilçedeki bir parka isim verilmesi noktasında yaşananlara yönelik yaptığı açıklamada, Sarısu Mahallesi’nde bir parka Ankara Garı’ndaki terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden Korkmaz Tedik’in isminin verilmesinin gündeme geldiğini söyledi. Bu ismi ideolojik bir konu olarak değerlendirmediklerini belirten Esen, Tedik’in savunduğu düşünceleri yaymak ya da duyurmak amacıyla bu konunun meclis gündemine taşınmadığına dikkat çekti. Semih Esen, “Ortada evladını kaybetmiş bir anne baba var. Bu konu konuşulurken, konunun güncel siyaset malzemesi olmaması gerektiğini söyledim. İnsanların her türlü konuyu protesto etme hakkına saygı duyuyoruz. Bu konu düşünüldüğü ve siyaset malzemesi yapılarak anlatıldığı gibi bir konu değil. Ben Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yaparken, böyle insani ve hassas konuların siyaset malzemesi yapılmasına kalbim razı gelmez. Buna görevim devam ettiği sürece de izin vermem” diye konuştu.

Şehit Astsubay Esma Çevik’in isminin bir parka verilmesi yönünde başlatılan kampanyayı da değerlendiren Esen, “Şehit Astsubayımız Esma’nın yattığı yer nur olsun. Şehidimizin annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Esma Çevik, vatan sevgisiyle, görev aşkıyla çalışırken şehit oldu. Benim bu kardeşimle bir ortak noktam var. Ben Esma kardeşimizin giydiği üniformayı 25 sene onurla, gururla giymiş bir babanın bize getirdiği helal lokmalarla bu güne gelmiş birisiyim. Ben, vatan için fedakarlık yapmayı gazetelerden okuyarak öğrenmedim. Bu fedakarlığı evimizde yaşayan birisiyim. Görev nedeniyle sağ ayağının parmakları kopmuş bir adamın oğluyum. Rahmetli babam bunları hiçbir zaman dile getirmezdi. Ben de vatan için can veren şehitlerimizin, terör saldırılarında hayatını kaybeden evlatlarımızın günlük siyasetin konusu olmasını, bu mikrofonlarda, kamuoyuna açık yerlerde siyaset konusu yapılmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Esen, güncel siyasetin konusu olarak şehidin isminin gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “Konu siyaset malzemesi olmaktan çıktığında, bir süre sonra evladımızın ismini Konyaaltı’nda çok güzel bir yere vereceğiz. Şehidimizin anne ve babasını da törene davet edip, ellerinden öpeceğiz. Bunu bugünkü siyasetin çekişmesi neticesinde değil, şehit evladımız hak ettiği için yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mecliste görüşülen bir diğer önemli madde ise korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan Konyaaltı Belediyesi mülklerinde kiracı olarak işletmelerin 1 Ocak 2020 yılı itibarıyla kira sözleşmesinden kaynaklı borçlarının ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın işletmelerin faaliyetlerine başlanıncaya kadar borçlarının ertelenmesine karar verildi.

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