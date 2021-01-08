(Özel) Alanya’ya en çok Rus gelin geldi Alanya'nın yabancı gelinleri 47 ülkeden 287 yabancı kadın, Türk erkeklerle hayatını birleştirdi Rus vatandaşı Olga Ay: "Artık ben Türk oldum" İngiliz asıllı Amanda Jane Özsoy: "Türk olan ilk eşim ölünce yine Türkle evlendim"

Antalya’nın Alanya ilçesinde, geçen yıl 47 ülkeden 287 yabancı kadın, Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. Türk vatandaşlarıyla evlenen yabancı kadınların çoğunluğunu ise Ruslar oluşturdu.
Alanya’da, 2020 yılında, 47 ülkeden 287 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenip yuva kurdu. Alanya’da geçen yıl evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2020’de ilçede 79 evliliğin yapıldığı Rusya, en çok gelin alınan ülke olurken, Kırgızistan 33 gelinle ikinci, Almanya ise 27 gelinle üçüncü, Ukrayna 25 gelinle dördüncü sırada yer aldı. Rus, Alman ve Ukraynalı gelinlerin yanı sıra Kazakistan’dan İran’a, Finlandiya’dan Tunus’a, Norveç’ten İngiltere’ye kadar 47 ülke vatandaşı Türk erkekleriyle hayatını birleştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.