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Polis selam verip girdi, 46 bin lira ceza kesip çıktı Antalya'da kumar operasyonu

İHA

Polis selam verip girdi, 46 bin lira ceza kesip çıktı Antalya'da kumar operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde bir müştemilata yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 46 bin 674 Tl idari para cezası uygulandı.
Finike ilçesi İskele Mahallesinde bulunan bir ikametin arka tarafındaki müştemilatta kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belirlenen adrese baskın yaptı. Kapıyı açıp içeriye giren polisi karşısında görenler neye uğradığını şaşırdı. Operasyonda 11 kişi evin salon kısmın ortasında bulunan masa üzerinde kumar oynamakta kullandıkları materyaller ile birlikte yakalandı.
Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden 2 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan şüpheli sıfatı ile işlem yapılırken, toplam 9 kişiye ayrı ayrı olmak üzere e 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek suçundan 1.336 TL, 11 şahsın her birine ayrı ayrı Covid19 tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesine Muhalefet Etmek suçundan 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 46 bin 674 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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