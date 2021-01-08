Kadın hentbolculara Avrupa sınavı öncesi baklava dopingi

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa’da çeyrek final vizesi almak için pazar günü Muğla Bordum ilçesinde Yalıkavakspor karşısına çıkacak. Zorlu maç için hazırlıklar devam ederken antrenmanı ziyaret eden Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, oyuncular ve teknik heyete baklava ikram etti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası son 16 maçında, pazar saat 13.00’de kupada Türkiye’yi temsil eden bir diğer takım Yalıkavakspor’la karşılaşacak. Belaruslu Valery Butskevich ve Yury Butskevich hakem ikilisinin yöneteceği maç, Bodrum’da Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ocak’ta Antalya’da oynanacak.

Paşanın Melekleri, pazar günü oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını takımın yeni antrenörü Kadir Ayar yönetiminde sürdürdü. Yüksek bir tempoda devam eden antrenmanlarda, salı günü imzayı atarak takımın başına geçen antrenör Ayar’ın oyuncuları sık sık uyarması dikkat çekti. Takımın deneyimli isimlerinden Gülsüm Güleçyüz, “Maçı kazanmaya gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek evimize dönmek istiyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz da Avrupa sınavı öncesi takımı yalnız bırakmadı. Yılmaz, antrenman sonrası oyuncular ve teknik heyete baklava ikram etti.

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