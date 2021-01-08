Kepez çöp konteynerlerini kendi üretiyor

Kepez Belediyesi, ilçedeki evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor. Çeşitli sebeplerden dolayı zarar gören konteynerler de yine aynı atölyede tamir edilerek yeniden kullanıma sunuluyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pırıl pırıl bir ilçe için çalışırken, bir yandan da evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerini de kendi atölyesinde imal ediyor. Tasarrufa önem veren, kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanarak hizmete dönüştüren Kepez Belediyesi, 2020’de 2 bin 343 yeni konteyner üretimi gerçekleştirdi. Yine aynı yıl içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı zarar gören 11 bin 642 konteynerin de bakımı yapıldı. Atölyede görev yapan üretim ekibi tarafından ihtiyaca göre aylık 150 ile 250 adet arasında sıfır konteyner imalatı gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi’nin konteyner atölyesinde metal plakalar önce ebatlama işleminden geçiyor. Kesme ve bükme işlemlerinden sonra şekil verilen plakalar birleştiriliyor ve ardından da konteynerin açılırkapanır kapağı oluşturuluyor. Tekerlek montajı ve boyama işleminin ardından tamamlanan konteyner Kepezlilerin hizmetine sunuluyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün mobil bakım ve boya ekibi de cadde ve sokaklardaki konteynerlerin bakımını yerinde yapıyor. Mobil Boyama ekibi 2020’de 7 bin 535 adet konteyneri yerinde boyadı.

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