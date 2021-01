18 yaşındaki gençten dört gündür haber alınamıyor Acılı anne: "Oğlumun başına kötü şeyler gelmesinden korkuyorum" Sanayideki işyerine gittiğini söyleyip oradan kayboldu

Antalya’da 5 Ocak Salı günü Sanayi sitesinde bulunan iş yerine gitmek üzere evden ayrılan 18 yaşındaki Mehmet Mert Karacan’dan 4 gündür haber alınamıyor. Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten anne Fadime Karacan, “Yetkililerden oğlumu bir an önce bulmalarını istiyorum” dedi.

Manavgat ilçesinde 5 Ocak Salı günü annesiyle birlikte yaşadığı Yayla Mahallesi'ndeki evlerinden Sanayi Sitesinde çalıştığı iş yerine gitmek üzere ayrılan 18 yaşındaki Mehmet Mert Karacan’dan 4 gündür haber alınamıyor. Mehmet Mert Karacan’ın Sanayi Sitesinde plastik doğrama atölyesinde çalıştığını belirten abisi Ali Umut Karacan, “Babamız kardeşim 6 aylıkken öldü. Kardeşim annemle birlikte Akseki’de yaşıyordu. 2018 yılında Manavgat’a getirdik ve Yayla Mahallesinde şu an ikamet ettikleri evde birlikte kalmaya başladılar. Kardeşimin ortadan kaybolmasının ardından her yerde onu aramaya başladım. İş yerindeki arkadaşları ve ustalarıyla görüştüm. Yaşar usta, Salı gün saat 17.0017.30 sıralarında evine gitmek üzere işyerinden çıkarken kardeşim de onun arabasına binmiş ve 500 metre sonra inmiş. Son olarak görüldüğü yer orası. Buradan nereye gittiğini bilmiyoruz. Telefonu evde olduğu için de ulaşamıyoruz. Kötü yola düşmesinden başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum” dedi.



Anne: "Oğlumun hayatından endişe ediyorum"

Yayla Mahallesi'ndeki evinde oğlunun dönmesini dört gözle bekleyen anne Fadime Karacan, “Oğlum Salı sabahı her zaman olduğu gibi sanayiye gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam gelmeyince endişelendim. Böyle bir şey bugüne kadar yapmadı. Çarşamba günü gidip polis karakoluna durumu bildirdik. Perşembe günü yiye gittik. 4 gün geçmesine rağmen hala gelmedi. Oğlumun başına kötü şeyler gelmesinden korkuyorum. Yetkililerden bir an önce oğlumu bulup bana getirmelerini rica ediyorum” dedi.

Oğlunun 19 Aralık tarihinde evlerinin önünde 2 gençle tartıştığını belirten anne Fadime Karacan, “Koşarak gitti ve geldiğinde bana ‘Onların motosikletiyle bir yere gitmiştik. Egzosunu patlatmışım. Üzerime köpek saldılar’ dedi. Bana inandırıcı gelmedi. Meğerse bıçaklanmış. Hiç belli etmemeye çalıştı” diye konuştu.

Mehmet Mert Karacan’ı son gören kişi olan Yaşar Ünal, “Sabah Sarılar Mahallesi'nde şu an çalıştığımız inşaata geldik. Neşesi yerindeydi. Akşamüzeri işi bitirip iş yerine döndük. Ben arabaya binip evime gideceğim sırada kendisini de götürmemi istedi. Arabadan 500 metre sonra indi. Ertesi gün eve gitmediğini ve kayıp olduğunu öğrendim. Ben onu bıraktıktan sonra kızımın doğum günü olduğu için çarşıdan alışveriş yaptım ve evime gittim” dedi.

Diğer taraftan, kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Mehmet Mert Karacan’ın son olarak Antalya’da görüldüğüne dair duyum alındığı, bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

