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Adana’da MİT tırlarının durdurulması davasında dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri tutuklandı

İHA

Adana’da MİT tırlarının durdurulması davasında dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri tutuklandı

Adana’da 2014 yılında MİT turlarının durdurulmasına ilişkin ‘FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Devletin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama’ gibi suçlardan müebbet ile yargılanan ve 2019 yılından bu yana aranıp Antalya’da yakalanan dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğimiz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden, 2014 yılında Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme” suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019 yılından bu yanan aranan dönemin Adana ili Ceyhan ilçe Jandarma İstihbarat Kısım Amiri olarak görev Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G.’yi dün Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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