ALKÜ’de pandemi döneminde öğretmenlik konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ı çevrim içi ortamda ağırladı. “Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak” konulu çevrim içi konferansta geleceğin öğretmenlerine önerilerde bulunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 dolayısıyla çevrim içi etkinliklere hız veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) çevrim içi konferanslar serisine bir yenisi daha ekledi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ı dijital ortamda geleceğin öğrencileriyle buluşturdu. “Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak” başlıklı konferansın moderatörlüğünü ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir yaptı.

Konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Levent Eraslan, dijitalleşme ve pandemi sürecine dair öğretmenler ve öğretmen adayları için bir sunum gerçekleştirdi. Dijitalleşmenin ve siber öğrenim uygulamalarının hayattaki kalıcılığına vurgu yapılan sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Çevrimiçi katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Levent Eraslan, öğretmen adaylarına birtakım tavsiyelerde bulundu. Konferans sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Prof. Dr. Levent Eraslan’a, katılımcılara ve bu imkânı sağlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a teşekkür etti.

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