ATV'nin üzerine geldiğini son anda fark edip kurtuldu; o anlar kamerada



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan ATV´nin, kaldırımda, taburede oturduğu sırada üzerine doğru geldiğini fark eden bir kişi son anda kurtuldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada ATV'deki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manavgat´ın Side Mahallesi´nde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi´nde seyir halindeki ATV, iddiya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, hızla kaldırıma yöneldi. Kaldırımda taburede oturup çay içen bir kişi, ATV'nin üzerine geldiğini fark edince son anda ayağa kalkıp kendini kurtardı. Kaldırımdaki saksıya çarpan ATV devrilirken, üzerindeki sürücü ile arkasında oturan kişi yola savruldu. Kazada adı öğrenilemeyen ATV sürücüsü ile beraberindeki kişi, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-01-08 18:47:09



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