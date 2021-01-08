En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G., yakalandığı Antalya´da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-01-08 21:32:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.