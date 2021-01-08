Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2)

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KEDİYİ KORUMAK İÇİN ŞİDDET UYGULAMIŞ

Antalya'da sokak ortasında 2 köpeğe sopayla defalarca vurarak şiddet uygulayan kadının kimliği belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu şüpheli T.S., hayvansever olduğunu, kendisine ait 2 hayvanı gezdirmeye çıktığında köpeklerinin kediye saldırdığını, kediyi kurtarmak için ve sonrasında köpeklerinin kedilere saldırmaya devam etmesini engellemek için böyle davrandığını söylediği öğrenildi. T.S. hakkında `mala zarar verme´ suçundan işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-08 21:55:29



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